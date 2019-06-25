Слухи: Honor 9X оснастят Kirin 810

MForum.ru
25.06.2019,
В интернете появилась информация о спецификациях смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro. Ожидается, что эти аппараты будет базироваться на чипсете Kirin 810, а диагональ экрана составит 6,5…6,7 дюйма.
В активе Honor 9X ожидается строенная тыловая камера. Разрешение ее основного сенсора составит 24 Мп. В качестве вспомогательных будут использоваться 8 Мп датчик с широкоугольным объективом и 2 Мп сенсор для определения глубины сцены. Также источник сообщает о 20 Мп фронтальной камере и аккумуляторе емкостью 3750 мАч. Анонс Honor 9X ожидается осенью текущего года. Тот же источник сообщает о версии Honor 9X Pro, оснащенной 48 Мп камерой, 2 Мп сенсором для макросъемки, 25 Мп фронтальной камерой и аккумуляторе емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 20 Вт.
© Антон Печеровый,
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