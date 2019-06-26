Телеком: МегаФон запустил в Йошкар-Оле коммерческий проект на сети NB-IoT

26.06.2019, MForum.ru

МегаФон не столь активен в области NB-IoT, как МТС, но также готов похвастаться коммерческими проектами в этой области. Вчера оператор сообщил о реализованном проекте по контролю состояния теплосетей МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1".

Тестовую сеть NB-IoT в Йошкар-Оле МегаФон запустил летом 2018 года, а близкое к сплошному покрытие Йошкар-Олы (Марий Эл) и пригородов организовали в декабре 2018 года.

Источник фото: pg12.ru

Для проекта, с помощью подрядчика, местной йошкар-олинской компании "Йола12", зимой 2018/2019 года было разработано устройство ЗЕВС-18 (на фото - серая коробка справа) - прибор для автоматического сбора и передачи данных о состоянии тепловых сетей ТЭЦ-1 с SIM-картой МегаФона.

Датчики, подключаемые к этому прибору через коммутационный блок Термолайн (на фото серая коробка слева), способны фиксировать прорывы трубопроводов из предизолированных труб, разгерметизацию защитной полиэтиленовой оболочки, состояние узлов передачи информации.

Данные с ЗЕВС-18 передаются по сети NB-IoT МегаФон, к ним возможен постоянный доступ через специальную программу. К одной базе NB-IoT можно подключить до нескольких тысяч устройств.

До внедрения системы, всю информацию с теплосетей приходилось собирать вручную. Теперь она доступна в режиме реального времени, что позволяет анализировать и прогнозировать состояние теплосети.

Пока что запущено всего несколько датчиков, но в "ближайшие время" их число вырастет до сотни или более. Источник: pg12.ru

Давайте заглянем внутрь корпусов приборов.

К этому терминалу подключаются сенсоры, а он, в свою очередь, к модулю ЗЕВС-18.

Так выглядит терминал в сборе с сенсорами, установленный на одном из объектов.

Откроем инженерный образец ЗЕВС-18.

С такой батареей устройство ЗЕВС-18 может работать долго, очень долго, - до 10 лет!

Так выглядит печатная плата устройства ЗЕВС-18.

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