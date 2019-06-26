Слухи: Появились новые подробности о Samsung Galaxy A90 и Galaxy A90 5G

26.06.2019, MForum.ru

За последнее время слухов о смартфоне Samsung Galaxy A90 появилось немало. В частности источники упоминали, что этот аппарат может получить поворотную камеру, зарядку 45 Вт и поддержку 5G-сетей. Очередной порцией данных о новинке поделился @OnLeaks.

По информации источника Samsung Galaxy A90 действительно получит версию Galaxy A90 5G (SM-A908), которая будет поддерживать сети пятого поколения. Также в активе Samsung Galaxy A90 ожидается 6,7-дюймовый дисплей со встроенным дактилоскопическим сенсором, чипсет Snapdragon 855 и строенная тыловая камера с основным сенсором разрешением 48 Мп. Конфигурация камеры стандартной версии (модельный номер SM-А905) будет включать 12 и 5 Мп модули с эксклюзивной технологией Tilt OIS, тогда как у 5G-варианта – модули разрешением 5 и 8 Мп. Данных о сроках релиза и рынках, где новинка будет доступна, пока нет.