Слухи: Появились новые подробности о Samsung Galaxy A90 и Galaxy A90 5G

MForum.ru
26.06.2019,
За последнее время слухов о смартфоне Samsung Galaxy A90 появилось немало. В частности источники упоминали, что этот аппарат может получить поворотную камеру, зарядку 45 Вт и поддержку 5G-сетей. Очередной порцией данных о новинке поделился @OnLeaks.
По информации источника Samsung Galaxy A90 действительно получит версию Galaxy A90 5G (SM-A908), которая будет поддерживать сети пятого поколения. Также в активе Samsung Galaxy A90 ожидается 6,7-дюймовый дисплей со встроенным дактилоскопическим сенсором, чипсет Snapdragon 855 и строенная тыловая камера с основным сенсором разрешением 48 Мп. Конфигурация камеры стандартной версии (модельный номер SM-А905) будет включать 12 и 5 Мп модули с эксклюзивной технологией Tilt OIS, тогда как у 5G-варианта – модули разрешением 5 и 8 Мп. Данных о сроках релиза и рынках, где новинка будет доступна, пока нет.
© Антон Печеровый,
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