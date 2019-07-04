Обзоры: 5 лучших VPN приложений для OS Android

04.07.2019

Как защитить свою активность в интернете от посторонних глаз. Ответ - VPN.

Значение Интернета в современной жизни переоценить сложно. Всемирная паутина это не только источник разнообразной информации, а важная составляющая комфортной среде обитания современного человека. Через Интернет мы общаемся с друзьями и знакомыми, пользуемся разнообразными услугами и совершаем платежи.

Имея доступ к интернет-трафику конкретного человека можно узнать о нем многое и даже повлиять на его жизнь. Даже если не рассматривать ситуации с фишингом и кражей паролей, сбор личной информации, ее использование для показа навязчивой рекламы доставляет немало дискомфорта любому из нас. А желающих собрать и использовать ваши данные очень много – провайдеры, мобильные операторы, социальные сети… Одним словом, нужна защита от постоянного подсматривания за сетевой жизнью!

Вариантом решения этой проблемы является технология виртуальных частных сетей (VPN), при использовании которой создается защищенный туннель между двумя или более устройствами. За счет шифрования трафика использование VPN не только избавляет от прослушивания и подглядывания, но позволяет анонимно просматривать веб- страницы, не давая установленным на них кодам отслеживания никаких персональных данных. На стороне интернет-провайдера будет доступна лишь информация о вашем подключении к VPN. Другим преимуществом этой технологии является сокрытие или подмена IP-адреса устройства, что позволяет обходить ограничения в части доступа к контенту, который его распространитель или регулирующие органы не позволяют просматривать в вашей стране.

Причем если ранее защитить свой трафик с помощью VPN можно было только на настольных компьютерах или ноутбуках, то сейчас эти сервисы работают и на смартфонах. В частности подключиться к виртуальной частной сети могут владельцы устройств на базе ОС Android, задействовав один из совместных сервисов.

ExpressVPN

Первое на чем делает упор ExpressVPN – высокая скорость работы, за счет более чем 3000+ серверов по всему миру. Это позволяет оптимизировать трафик и сократить задержки на стороне пользователя. Напомню, технология VPN предполагает появление дополнительного оборудования для обработки (шифрования) данных. Если это оборудование или каналы доступа к нему перегружены, то пользователи VPN-подключения почувствуют резкое снижение скорости загрузки. В ExpressVPN эту проблему решили построением развитой инфраструктуры.

Другая интересная особенность ExpressVPN – использование технологии Trusted Server, исключающей хранение истории посещения сайтов и любой другой пользовательской информации. Вся среда пользователя находится в оперативной памяти сервера. После завершения сеанса производится полное очищение истории и памяти. При повторном соединении создается новая, «пустая» вычислительная среда: в нее загружаются только те инструменты, которые необходимы для работы VPN соединения. Таким образом, ExpressVPN говорит об абсолютной безопасности пользовательских данных. Также отметим использование 256-битных ключей шифрования, наличие защиты от DNS/IPv6, функции экстренного отключения и раздельного туннелирования.

Юридически ExpressVPN зарегистрирован на Британских Виргинских островах, где нет закона о хранении данных, что позволяет этой компании не выполнять каких-либо требований регистрации онлайн-активности и подключений. Цена месяца использования ExpressVPN начинается от $8,32, при условии оплаты подписки сразу за год. При более коротком сроке месяц обойдется несколько дороже. Бесплатной версии или демо-периода нет, но есть возврат в течение первых 30 дней обслуживания.

Turbo VPN

Сервис Turbo VPN доступен в платном и бесплатном вариантах. В плюсах этого решения проста использования и возможность смены местоположения в один клик. В бесплатном варианте в трафик добавляется реклама. Кроме того, отмечаются задержки (вплоть до потери соединения) за счет того, что используется трассировка на заграничные сервера для сокрытия IP-адреса. Степень потери скорости зависит от сервера, к которому выполнено подключение. Причем, такие задержки могут быть как при бесплатном использовании, так и при оформлении подписки.

Thunder VPN

Thunder VPN позиционирует себя как быстрый и бесплатный VPN-прокси. Сервера Thunder VPN размещены в разных точках земного шара, что позволяет оптимизировать потоки трафика и обеспечить достойную скорость загрузки. Большинство серверов бесплатны для использования, а поменять сервер можно в один клик, щелкнув по нужному флагу. Субъективно, относительно ExpressVPN, стабильность работы немного ниже. Однако более существенным недостатком является навязчивая реклама, которая в некоторых случаях идет со звуком. Причем приложение само задает уровень громкости в телефоне/планшете. Но в целом, все неплохо.

Super VPN Free VPN Client

Аналогично предыдущему сервису – бесплатен и показывает рекламу. Причем реклама порой бывает излишне навязчивой и мешающей серфингу. Рекламные видео со звуком показываются при запуске и закрытии приложении. В целом приложение неплохо справляется с возложенными на него функциями (смена IP, обход геоблокировки цифрового контента). Если говорить о скорости, многое зависит от региона. Многие пользователи довольны скоростью и стабильностью, но часть аудитории жалуется на «тормоза». Также в минусах отсутствие какой-либо русской локализации.

Hola Free VPN Proxy

Hola Free VPN Proxy привлекает полной бесплатностью и отсутствием рекламы. В части остального функционала все стандартно – сокрытие реального IP-адреса, возможность просмотра заблокированных страниц и удобный выбор прокси из нужной страны со смарт-алгоритмом подключения ближайшего прокси. Технически такое решение призвано ускорить работу системы. Но из-за перегруженности некоторых серверов (особенно на устаревшем оборудовании) реальная скорость загрузки может падать. И очень существенно.

При выборе решения для VPN принципиальный вопрос заключается в выборе между платным и бесплатным вариантом. Конечно, использование ExpressVPN или любого платного решения добавит лишнюю строчку расходов в бюджет. И для периодического (редкого) использования это может быть нецелесообразным.

В то же время, оплачивая услуги, у вас есть основания требовать хорошей скорости работы и отсутствия раздражающих факторов в виде навязчивой рекламы. Кроме того, не стоит забывать об интересной особенности ExpressVPN в виде хранения всех данных исключительно в оперативной памяти, что исключает появление «следов» вашего пребывания, включая логины и пароли, во всемирной паутине. Как данные защищены в бесплатных сервисах – мы не знаем. Решение за вами!

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