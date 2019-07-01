Телеком: МегаФон представил кобрендинговую карту Тройка с бесплатным кино

MForum.ru

Телеком: МегаФон представил кобрендинговую карту Тройка с бесплатным кино

01.07.2019, MForum.ru

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МегаФон и ГУП "Московский метрополитен" подготовили ограниченную серию карт "Тройка" с особенными свойствами. Это не только уникальный дизайн (привет, коллекционеры!), но и возможность бесплатного просмотра кино на МегаФон ТВ.

 

Карта Тройка не нуждается в представлениях, по крайней мере, когда речь идет о москвичах. Это пластиковая карта со встроенным чипом NFC, который поддерживает работу с турникетами московского метрополитена, а также валидаторами в общественном транспорте, позволяя оплачивать проезд практически на всех видах общественного транспорта.

В случае с кобрендинговой картой, ее функциональность еще более широка. В частности, если пополнить карту на сумму от 300 рублей единовременно со счета мобильного номера МегаФон в мобильном приложении Метро Москвы (или на сайте http://www.mosmetro.ru/pay_troika), обладатель карты получает доступ к подборке из трех фильмов на МегаФон ТВ, которые можно бесплатно смотреть в течение 30 дней. Выбор фильмов обеспечивает редакция сервиса МегаФон ТВ.

Еще один способ пополнить карту так, чтобы получить бонус - это отправка SMS на короткий номер 7522 со следующим сообщением: 10-значный номер карты, пробел, сумма пополнения. То есть 0002346811 300, где 0002346811 - пример номера карты (используйте свой номер карты), а 300 - минимальная сумма пополнения. В ответ придет промо-код на фильмы. Его можно активировать на сайте megafon.tv (промокод можно получать не чаще одного раза в месяц).

Как стать обладателям кобрендинговой карты "Тройка"?

Ее можно "вытрясти" в Личном кабинете с 1 июля по 31 декабря 2019 года. Если вам выпал промо-код, его можно обменять на новую карту Тройка в любом салоне МегаФон на территории Москвы и МО. Код действует не более 30 дней с момента получения.

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Особенная карта «Тройка» от МегаФона: уникальный дизайн + бесплатное кино

Пресс-релиз

Москва. 1 июля. МегаФон и ГУП «Московский метрополитен» запускают лимитированную серию специальных карт «Тройка». Теперь любой клиент МегаФона может не только стать обладателем карты «Тройка» с уникальным дизайном, но и смотреть кино бесплатно на МегаФон ТВ.

«Карта «Тройка» – современный универсальный носитель для оплаты проезда в общественном транспорте столицы. Совместный проект с Московским метрополитеном дает абонентам «МегаФона» возможность получать уникальную карту и бонусы при оплате проезда.

Стать обладателем уникальной карты «Тройка» очень просто! Вы можете «вытрясти» ее легким движением руки в Личном кабинете с 1 июля до 31 декабря 2019 г. Полученный промо-код обменяйте на свою новую карту «Тройка» в любом салоне МегаФона на территории Москвы и Московской области.

Всем обладателям карты «Тройка» лимитированной серии МегаФон подготовил еще один подарок. Пополнив карту «Тройка» на сумму от 300 рублей единовременно вы получаете доступ к подборке из трех бесплатных фильмов на МегаФон ТВ, доступных к просмотру в течение 30 дней.

«Новое предложение – отличный способ стать обладателем уникальной карты «Тройка» и обеспечить себя бесплатным киносеансом на время поездки. Сегодня только в столице МегаФон ТВ смотрят более 1 млн клиентов МегаФона, а трафик передачи данных под землей достигает 1000 ТБ ежемесячно», - отмечает Светлана Сысоева, коммерческий директор Столичного филиала МегаФона.

Как стать обладателем уникальной карты «Тройка». Краткая инструкция к действию:

  • Потряси смартфон в ходе участия в акции «Потрясные подарки» в Личном кабинете и получи промокод на карту «Тройка» с уникальным дизайном
  • Возьми специальную карту «Тройка» в любом салоне МегаФона в Москве и Московской области в течение 30 дней с момента получения промокода
  • Для получения промокода для МегаФон ТВ нужно пополнить «Тройку» со счета мобильного номера МегаФон в мобильном приложении «Метро Москвы», либо на сайте http://www.mosmetro.ru/pay_troika не менее чем на 300 рублей, либо отправив смс на короткий номер 7522 со следующим сообщением: 10-тизначный номер карты, пробел, сумма ополнения. Например, 0123456789 300, где 0123456789 - 10-значный номер карты, 300 - сумма пополнения.
  • Активируй полученный промокод в аккаунте на сайте megafon.tv
  • Результат: карта «Тройка» пополнена для оплаты проезда, три бесплатных фильма доступны к просмотру в течение 30 дней.
  • Получение промокода на одну карту возможно не чаще чем 1 раз в месяц.
  • Выбор предоставляемых фильмов осуществляет редакция сервиса МегаФон ТВ.

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теги: телеком МегаФон акции кобрендинговые карты реклама метро

© Алексей Бойко, MForum.ru

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