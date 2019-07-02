Анонсы: Samsung Galaxy A80 приходит в Россию

MForum.ru

Анонсы: Samsung Galaxy A80 приходит в Россию

02.07.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания Samsung объявила о старте российских продаж смартфона Galaxy A80. Напомню, эта новинка интересна тем, что не получила каких-либо вырезов в дисплее. Для сэлфи предлагается использовать основной строенный сенсор, оснащенный повортно-выдвижным механизмом.

Анонсы: Samsung Galaxy A80 приходит в Россию

В качестве основного используется модуль разрешением 48 Мп. Для получения дополнительных данных при программной обработке снимков служат 8 Мп сенсор с широкоугольным объективом и ToF-камера. Спецификации Samsung Galaxy A80 включают в себя 6,7-дюймовый дисплей разрешением 2400х1080 точек выполненный по технологии SuperAMOLED, 8-ядерный процессор, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. Продажи Samsung Galaxy A80 золотом, серебряном и чёрном цветах начнутся уже на текущей неделе, цена — 45 990 рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации Samsung

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru

26.06. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности о Samsung Galaxy A90 и Galaxy A90 5G / MForum.ru

19.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Note 10 выйдет 7 августа / MForum.ru

19.06. [Новинки] Слухи: Lenovo Z6 (L78121) со Snapdragon 730 замечен в Geekbench / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M40 представлен официально / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 12:16 Алексей Бойко Тема: NB-IoT (25.07.2015)
Билайн запустил в Москве масштабную поддержку NB-IoT. Ранее Билайн долго экспериментировал с технологией в рамках "умного квартала" в Марьино. Теперь, после перехода к массовому покрытию Москвы, ...
Сегодня 11:55 vadim999 Тема: Какой роутер выбрать от МТС?
Из этих какой лучше выбрать МТС 861F, МТС 862F и МТС 874FT?
Сегодня 04:37 Vvvvvvvdrfdgh Тема: Снятие кода блокировки в телефонах и смартфонах Nokia (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 63 64 65 66 67)
1133
30.06.2019 22:04 Pomqwert Тема: Nokia Asha 200
Помогите разблокировать телефон нокиа200 забыл защитный код. Помогите разблокировать по имейлу1) 354556059171200 2) 354556059171218
28.06.2019 17:52 daryademyahina Тема: Vertex Click – плюсы и минусы
Смарт неплохой, симпатичный и недорогой, приятный золотой цвет. Экран большой и яркий, смотреть кино и видео нормально, для общения вообще супер что по сотовому, что в мессенджерах. Памяти конечно ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

02.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A80 приходит в Россию / MForum.ru

01.07. [Новинки] Слухи: Ulefone Note 7P – бюджетный смартфон с тройной тыловой камерой / MForum.ru

28.06. [Новинки] Слухи: Lenovo раскрывает подробности о Z6 / MForum.ru

28.06. [ПО] Анонсы: Huawei раскрыла планы обновления до Android Q / MForum.ru

27.06. [Новинки] Анонсы: LG W10, W30, W30 Pro - линейка LG для рынка Индии / MForum.ru

26.06. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности о Samsung Galaxy A90 и Galaxy A90 5G / MForum.ru

26.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo IQOO Neo / MForum.ru

25.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Mate 30 Lite / MForum.ru

25.06. [Новинки] Слухи: Honor 9X оснастят Kirin 810 / MForum.ru

23.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M6 представлен официально / MForum.ru

23.06. [Новинки] Это интересно: Xiaomi отказалась от Mi Max и Mi Note / MForum.ru

21.06. [Новинки] Это интересно: Xiaomi использует наработки Meitu под суббрендом CC / MForum.ru

21.06. [Новинки] Слухи: Vivo собирается внедрить зарядку 120W / MForum.ru

19.06. [Новинки] Слухи: Huawei Nova 5 Pro замен на реальных фото / MForum.ru

19.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Note 10 выйдет 7 августа / MForum.ru

19.06. [Новинки] Слухи: Lenovo Z6 (L78121) со Snapdragon 730 замечен в Geekbench / MForum.ru

19.06. [Новинки] Слухи: Realme 4 Pro засветился на видео / MForum.ru

18.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi 9T / MForum.ru

18.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 4 появится в России 9 июля / MForum.ru

17.06. [Новинки] Слухи: Возможные спецификации Honor 9X Pro попали в сеть / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: