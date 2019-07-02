Анонсы: Samsung Galaxy A80 приходит в Россию

02.07.2019, MForum.ru

Компания Samsung объявила о старте российских продаж смартфона Galaxy A80. Напомню, эта новинка интересна тем, что не получила каких-либо вырезов в дисплее. Для сэлфи предлагается использовать основной строенный сенсор, оснащенный повортно-выдвижным механизмом.

В качестве основного используется модуль разрешением 48 Мп. Для получения дополнительных данных при программной обработке снимков служат 8 Мп сенсор с широкоугольным объективом и ToF-камера. Спецификации Samsung Galaxy A80 включают в себя 6,7-дюймовый дисплей разрешением 2400х1080 точек выполненный по технологии SuperAMOLED, 8-ядерный процессор, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. Продажи Samsung Galaxy A80 золотом, серебряном и чёрном цветах начнутся уже на текущей неделе, цена — 45 990 рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации Samsung

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