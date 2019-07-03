MForum.ru
03.07.2019,
Вторым устройством нового суббенда CC стал Xiaomi CC9e. Новинка нацелена в более доступный ценовой сегмент, а ее «сердцем» стал чипсет Snapdragon 665. Однако это не помешало сохранить 32 Мп фронтальную камеру и строенный тыловой модуль (48+8+2 Мп).
Диагональ экрана Xiaomi CC9e составляет 6,088 дюйма при весьма скромном разрешении 1560 х 720 точек. Впрочем, за счет низкого разрешения и поддержке Game Turbo 2.0 смартфон должен показать неплохую скорость в играх. Для защиты экрана используется Gorilla Glass 5. Выпускаться Xiaomi CC9e будет с 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и аккумулятором емкостью 4030 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. ОС – Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10. Стартовая цена Xiaomi CC9e – 1299 юаней, за которые покупатель получает смартфон с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Версии с 6 Гб ОЗУ оценены в 1399 и 1599 юаней, при объеме встроенной памяти 64 и 128 Гб, соответственно. Купить Xiaomi CC9e в черном, синем и белом цветах можно начиная с 9 июля.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
03.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi CC9 с 32 Мп фронтальной камерой представлен официально / MForum.ru
23.06. [Новинки] Это интересно: Xiaomi отказалась от Mi Max и Mi Note / MForum.ru
21.06. [Новинки] Это интересно: Xiaomi использует наработки Meitu под суббрендом CC / MForum.ru
21.06. [Новинки] Слухи: Vivo собирается внедрить зарядку 120W / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Lenovo Z6 (L78121) со Snapdragon 730 замечен в Geekbench / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi CC9e – недорогой смартфон с отличными камерами / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi CC9 с 32 Мп фронтальной камерой представлен официально / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo представлен официально / MForum.ru
03.07. [Новинки] Это интересно: По данным IDC Honor стал самым популярным производителем смартфонов в России / MForum.ru
02.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A80 приходит в Россию / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: Ulefone Note 7P – бюджетный смартфон с тройной тыловой камерой / MForum.ru
28.06. [Новинки] Слухи: Lenovo раскрывает подробности о Z6 / MForum.ru
28.06. [ПО] Анонсы: Huawei раскрыла планы обновления до Android Q / MForum.ru
27.06. [Новинки] Анонсы: LG W10, W30, W30 Pro - линейка LG для рынка Индии / MForum.ru
26.06. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности о Samsung Galaxy A90 и Galaxy A90 5G / MForum.ru
26.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo IQOO Neo / MForum.ru
25.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Mate 30 Lite / MForum.ru
25.06. [Новинки] Слухи: Honor 9X оснастят Kirin 810 / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M6 представлен официально / MForum.ru
23.06. [Новинки] Это интересно: Xiaomi отказалась от Mi Max и Mi Note / MForum.ru
21.06. [Новинки] Это интересно: Xiaomi использует наработки Meitu под суббрендом CC / MForum.ru
21.06. [Новинки] Слухи: Vivo собирается внедрить зарядку 120W / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Huawei Nova 5 Pro замен на реальных фото / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Note 10 выйдет 7 августа / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Lenovo Z6 (L78121) со Snapdragon 730 замечен в Geekbench / MForum.ru