Анонсы: Xiaomi CC9e – недорогой смартфон с отличными камерами

03.07.2019, MForum.ru

Вторым устройством нового суббенда CC стал Xiaomi CC9e. Новинка нацелена в более доступный ценовой сегмент, а ее «сердцем» стал чипсет Snapdragon 665. Однако это не помешало сохранить 32 Мп фронтальную камеру и строенный тыловой модуль (48+8+2 Мп).

Диагональ экрана Xiaomi CC9e составляет 6,088 дюйма при весьма скромном разрешении 1560 х 720 точек. Впрочем, за счет низкого разрешения и поддержке Game Turbo 2.0 смартфон должен показать неплохую скорость в играх. Для защиты экрана используется Gorilla Glass 5. Выпускаться Xiaomi CC9e будет с 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и аккумулятором емкостью 4030 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. ОС – Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10. Стартовая цена Xiaomi CC9e – 1299 юаней, за которые покупатель получает смартфон с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Версии с 6 Гб ОЗУ оценены в 1399 и 1599 юаней, при объеме встроенной памяти 64 и 128 Гб, соответственно. Купить Xiaomi CC9e в черном, синем и белом цветах можно начиная с 9 июля.