Анонсы: Lenovo Z6 представлен официально

04.07.2019, MForum.ru

После долгого и тщательного подогрева интереса компания Lenovo официально представила смартфон Z6. Новинка построена на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 730 и снабжена строенной тыловой камерой с 24 Мп сенсором Sony IMX576. В качестве вспомогательных используется 8 Мп сенсор с телефото объективом и 5 Мп сенсор для определения глубины сцены.

В каплевидном вырезе 6,39-дюймового дисплея (OLED, 2340 х 1080 точек) спряталась камера разрешением 16 Мп. Кроме того, производитель подчеркивает узкие рамки (дисплей занимает 93,1% площади передней панели) и HDR10. Также в экране разместился дактилоскопический сенсор. Спецификации Lenovo Z6 включают в себя 6/8 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 512 Гб и аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Впрочем, в комплект поставки входит более скромное устройство 15 Вт. ОС - Android 9 Pie с оболочкой ZUI 11. Цена Lenovo Z6 составит 1899 / 2099 / 2499 юаней за версии 6+64 / 6+128 / 8+128 Гб. Данных о перспективах международного релиза нет.