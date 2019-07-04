MForum.ru
04.07.2019,
После долгого и тщательного подогрева интереса компания Lenovo официально представила смартфон Z6. Новинка построена на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 730 и снабжена строенной тыловой камерой с 24 Мп сенсором Sony IMX576. В качестве вспомогательных используется 8 Мп сенсор с телефото объективом и 5 Мп сенсор для определения глубины сцены.
В каплевидном вырезе 6,39-дюймового дисплея (OLED, 2340 х 1080 точек) спряталась камера разрешением 16 Мп. Кроме того, производитель подчеркивает узкие рамки (дисплей занимает 93,1% площади передней панели) и HDR10. Также в экране разместился дактилоскопический сенсор. Спецификации Lenovo Z6 включают в себя 6/8 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 512 Гб и аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Впрочем, в комплект поставки входит более скромное устройство 15 Вт. ОС - Android 9 Pie с оболочкой ZUI 11. Цена Lenovo Z6 составит 1899 / 2099 / 2499 юаней за версии 6+64 / 6+128 / 8+128 Гб. Данных о перспективах международного релиза нет.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
28.06. [Новинки] Слухи: Lenovo раскрывает подробности о Z6 / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Lenovo Z6 (L78121) со Snapdragon 730 замечен в Geekbench / MForum.ru
16.06. [Новости компаний] Телеком. Микроэлектроника: В США пробуют ограничить монополизм Qualcomm / MForum.ru
15.06. [Новости компаний] Телеком: 5G в Китае - быстрый старт / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Qualcomm и Lenovo представили ноутбук 5G PC на базе Snapdragon / MForum.ru
04.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z6 представлен официально / MForum.ru
04.07. [Новинки] Обзоры: 5 лучших VPN приложений для OS Android
03.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi CC9e – недорогой смартфон с отличными камерами / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi CC9 с 32 Мп фронтальной камерой представлен официально / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo представлен официально / MForum.ru
03.07. [Новинки] Это интересно: По данным IDC Honor стал самым популярным производителем смартфонов в России / MForum.ru
02.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A80 приходит в Россию / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: Ulefone Note 7P – бюджетный смартфон с тройной тыловой камерой / MForum.ru
28.06. [Новинки] Слухи: Lenovo раскрывает подробности о Z6 / MForum.ru
28.06. [ПО] Анонсы: Huawei раскрыла планы обновления до Android Q / MForum.ru
27.06. [Новинки] Анонсы: LG W10, W30, W30 Pro - линейка LG для рынка Индии / MForum.ru
26.06. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности о Samsung Galaxy A90 и Galaxy A90 5G / MForum.ru
26.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo IQOO Neo / MForum.ru
25.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Mate 30 Lite / MForum.ru
25.06. [Новинки] Слухи: Honor 9X оснастят Kirin 810 / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M6 представлен официально / MForum.ru
23.06. [Новинки] Это интересно: Xiaomi отказалась от Mi Max и Mi Note / MForum.ru
21.06. [Новинки] Это интересно: Xiaomi использует наработки Meitu под суббрендом CC / MForum.ru
21.06. [Новинки] Слухи: Vivo собирается внедрить зарядку 120W / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Huawei Nova 5 Pro замен на реальных фото / MForum.ru