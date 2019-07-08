MForum.ru
08.07.2019,
Слухи о судьбе линейки Mi Mix ходили самые разные, вплоть до ее отмены. Однако в сети начала появляться информация о будущей новинке этой линейки. Таким образом, релиз Mi Mix 4 вполне может оказаться реальностью.
О возможных спецификациях Mi Mix 4 известно немного. Ожидается, что это будет смартфон на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 855 оснащенный 64 Мп основной камерой. Принцип работы этого сенсора такой же, как у популярных сейчас 48 Мп сенсоров. Причем по слухам в Mi Mix 4 будет использован не Samsung GW1, а его пока не анонсированный аналог от Sony. Сама камера будет строенная. Также источник называет возможные цены – 3599 юаней за Mi Mix 4 с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Возможное время релиза – осень текущего года.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
03.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi CC9e – недорогой смартфон с отличными камерами / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi CC9 с 32 Мп фронтальной камерой представлен официально / MForum.ru
23.06. [Новинки] Это интересно: Xiaomi отказалась от Mi Max и Mi Note / MForum.ru
21.06. [Новинки] Это интересно: Xiaomi использует наработки Meitu под суббрендом CC / MForum.ru
21.06. [Новинки] Слухи: Vivo собирается внедрить зарядку 120W / MForum.ru
08.07. [Новинки] Слухи:Xiaomi Mi Mix может стать осенним флагманом Xiaomi / MForum.ru
08.07. [Новинки] Анонсы: Blackview BV6100 – смартфон с защитой IP69K / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: UMIDIGI Uwatch 2 – смартчасы за $33 / MForum.ru
04.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z6 представлен официально / MForum.ru
04.07. [Новинки] Обзоры: 5 лучших VPN приложений для OS Android
03.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi CC9e – недорогой смартфон с отличными камерами / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi CC9 с 32 Мп фронтальной камерой представлен официально / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo представлен официально / MForum.ru
03.07. [Новинки] Это интересно: По данным IDC Honor стал самым популярным производителем смартфонов в России / MForum.ru
02.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A80 приходит в Россию / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: Ulefone Note 7P – бюджетный смартфон с тройной тыловой камерой / MForum.ru
28.06. [Новинки] Слухи: Lenovo раскрывает подробности о Z6 / MForum.ru
28.06. [ПО] Анонсы: Huawei раскрыла планы обновления до Android Q / MForum.ru
27.06. [Новинки] Анонсы: LG W10, W30, W30 Pro - линейка LG для рынка Индии / MForum.ru
26.06. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности о Samsung Galaxy A90 и Galaxy A90 5G / MForum.ru
26.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo IQOO Neo / MForum.ru
25.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Mate 30 Lite / MForum.ru
25.06. [Новинки] Слухи: Honor 9X оснастят Kirin 810 / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M6 представлен официально / MForum.ru
23.06. [Новинки] Это интересно: Xiaomi отказалась от Mi Max и Mi Note / MForum.ru