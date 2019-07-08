Слухи:Xiaomi Mi Mix может стать осенним флагманом Xiaomi

08.07.2019, MForum.ru

Слухи о судьбе линейки Mi Mix ходили самые разные, вплоть до ее отмены. Однако в сети начала появляться информация о будущей новинке этой линейки. Таким образом, релиз Mi Mix 4 вполне может оказаться реальностью.

О возможных спецификациях Mi Mix 4 известно немного. Ожидается, что это будет смартфон на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 855 оснащенный 64 Мп основной камерой. Принцип работы этого сенсора такой же, как у популярных сейчас 48 Мп сенсоров. Причем по слухам в Mi Mix 4 будет использован не Samsung GW1, а его пока не анонсированный аналог от Sony. Сама камера будет строенная. Также источник называет возможные цены – 3599 юаней за Mi Mix 4 с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Возможное время релиза – осень текущего года.