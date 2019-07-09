Анонсы: В России начались продажи смартфона Redmi 7A

09.07.2019, MForum.ru

Компания Xiaomi объявила о начале продаж на российском рынке смартфона Redmi 7A. С сегодняшнего дня новинка доступна в официальном интернет-магазине, а начиная с 15 июля ее можно будет купить в фирменной рознице.

Спецификации Redmi 7A включают в себя 5,45-дюймовый дисплей разрешением HD+, чипсет Qualcomm Snapdragon 439, 2 Гб ОЗУ, 16/32 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Фоточасть включает в себя 13 Мп тыловую камеру и 5 Мп камеру на передней панели. Купить новинку можно будет в 4 цветах: «Матовый синий», «Матовый чёрный», «Синий алмаз» и «Красный алмаз», причем два последних только для устройств с 32 Гб встроенной памяти. Цена 16 Гб версии Redmi 7A – 7490 рублей, 32 Гб – 8490 рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации mi.com

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