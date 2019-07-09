Слухи: Honor 9X Pro получит строенную тыловую камеру

09.07.2019, MForum.ru

Известный искатель утечек Эван Бласс опубликовал схематичное изображение Honor 9X Pro. По данным инсайдера дизайн этой новинки будет идентичен Honor 9X, а фронтальная камера разместится в выдвижном блоке. Honor 9X Pro получит более крупный экран, строенную камеру на задней панели и 3,5 мм аудиоразъем.

Конфигурация тыловой камеры Honor 9X Pro будет включать в себя 48 Мп основной сенсор Sony IMX582, 8 Мп сенсор с широкоугольным объективом и 2 Мп сенсор глубины сцены. Ожидаемая диагональ экрана – 6,5…6,7 дюйма. Передняя и задняя панели будут стеклянные, с металлической рамкой. Вероятная основа аппаратной платформы – чипсет Kirin 810, ранее дебютировавший в Huawei Nova 5. Завершают портрет новинки 25 Мп фронтальная камера и аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 20 Вт. Вероятная дата анонса – 23 июля.

© Антон Печеровй, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

[Новинки] Это интересно: По данным IDC Honor стал самым популярным производителем смартфонов в России / MForum.ru

[ПО] Анонсы: Huawei раскрыла планы обновления до Android Q / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Honor 9X оснастят Kirin 810 / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Возможные спецификации Honor 9X Pro попали в сеть / MForum.ru

[ПО] Это интересно: Huawei признала свою вину в показе рекламы / MForum.ru