Слухи: Honor 9X Pro получит строенную тыловую камеру

MForum.ru

Слухи: Honor 9X Pro получит строенную тыловую камеру

09.07.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Известный искатель утечек Эван Бласс опубликовал схематичное изображение Honor 9X Pro. По данным инсайдера дизайн этой новинки будет идентичен Honor 9X, а фронтальная камера разместится в выдвижном блоке. Honor 9X Pro получит более крупный экран, строенную камеру на задней панели и 3,5 мм аудиоразъем.

Слухи: Honor 9X Pro получит строенную тыловую камеру

Конфигурация тыловой камеры Honor 9X Pro будет включать в себя 48 Мп основной сенсор Sony IMX582, 8 Мп сенсор с широкоугольным объективом и 2 Мп сенсор глубины сцены. Ожидаемая диагональ экрана – 6,5…6,7 дюйма. Передняя и задняя панели будут стеклянные, с металлической рамкой. Вероятная основа аппаратной платформы – чипсет Kirin 810, ранее дебютировавший в Huawei Nova 5. Завершают портрет новинки 25 Мп фронтальная камера и аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 20 Вт. Вероятная дата анонса – 23 июля.

© Антон Печеровй, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

03.07. [Новинки] Это интересно: По данным IDC Honor стал самым популярным производителем смартфонов в России / MForum.ru

28.06. [ПО] Анонсы: Huawei раскрыла планы обновления до Android Q / MForum.ru

25.06. [Новинки] Слухи: Honor 9X оснастят Kirin 810 / MForum.ru

17.06. [Новинки] Слухи: Возможные спецификации Honor 9X Pro попали в сеть / MForum.ru

17.06. [ПО] Это интересно: Huawei признала свою вину в показе рекламы / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

06.07.2019 19:21 Mashaa Тема: Для второго телефона какого выбрать провайдера?
Большое спасибо, uitterouytefvn и Stranniks! Обратилась в МТС. Продали вместо одной симки, почему-то две. Вторая впридачу?! Её вообще не использую! Как это возможно? Зачем? Непонятно... P.S. А по ...
06.07.2019 16:32 Stranniks Тема: Гид покупателя: выбираем телефон для старшего поколения. «Бабушкофоны» («телефоны для пожилых») и не ...
У меня рабочий Филипс. Тоже типа бабушкинфон. Но знакомый говорил, что есть телефоны с емким аккум., большими кнопками, крупным текстом на дисплее, громким динамиком, простым меню. Такой формат точно ...
06.07.2019 16:12 Stranniks Тема: Прогонка батареи
Полностью согласен с ответом. Основное и важное: чтобы вольтаж и сила тока зарядного устройства соответствовала характеристикам, заявленным производителем вашего телефона.
06.07.2019 15:54 Stranniks Тема: Что вы с вашими старыми телефонами Windows в эти дни?
Добрый день! Пользуюсь Lumia 530 dual sim OC 8.1. Все устраивает, менять не собираюсь. Второй телефон для работы на андр. Приложений не много, но все полезные. Основные: 2гис, сбер. онлайн, пдф ...
02.07.2019 12:16 Алексей Бойко Тема: NB-IoT (25.07.2015)
Билайн запустил в Москве масштабную поддержку NB-IoT. Ранее Билайн долго экспериментировал с технологией в рамках "умного квартала" в Марьино. Теперь, после перехода к массовому покрытию Москвы, ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

09.07. [Новинки] Анонсы: Honor Play 8 получил спецификации начального уровня при агрессивно-низкой цене / MForum.ru

09.07. [Новинки] Слухи: Honor 9X Pro получит строенную тыловую камеру / MForum.ru

09.07. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи смартфона Redmi 7A / MForum.ru

08.07. [Новинки] Слухи:Xiaomi Mi Mix может стать осенним флагманом Xiaomi / MForum.ru

08.07. [Новинки] Анонсы: Blackview BV6100 – смартфон с защитой IP69K / MForum.ru

05.07. [Новинки] Анонсы: UMIDIGI Uwatch 2 – смартчасы за $33 / MForum.ru

04.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z6 представлен официально / MForum.ru

04.07. [Новинки] Обзоры: 5 лучших VPN приложений для OS Android

03.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi CC9e – недорогой смартфон с отличными камерами / MForum.ru

03.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi CC9 с 32 Мп фронтальной камерой представлен официально / MForum.ru

03.07. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo представлен официально / MForum.ru

03.07. [Новинки] Это интересно: По данным IDC Honor стал самым популярным производителем смартфонов в России / MForum.ru

02.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A80 приходит в Россию / MForum.ru

01.07. [Новинки] Слухи: Ulefone Note 7P – бюджетный смартфон с тройной тыловой камерой / MForum.ru

28.06. [Новинки] Слухи: Lenovo раскрывает подробности о Z6 / MForum.ru

28.06. [ПО] Анонсы: Huawei раскрыла планы обновления до Android Q / MForum.ru

27.06. [Новинки] Анонсы: LG W10, W30, W30 Pro - линейка LG для рынка Индии / MForum.ru

26.06. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности о Samsung Galaxy A90 и Galaxy A90 5G / MForum.ru

26.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo IQOO Neo / MForum.ru

25.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Mate 30 Lite / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: