Телеком: На заводе ABB в Финляндии применили тандем 5G и AI

MForum.ru
09.07.2019,
В Финляндии на заводе промышленных приводов компании ABB в Хельсинки запущен пилотный проект контроля качества продукции с использованием 5G и элементов AI.
В проекте принимают участие ABB, Atostek и Telia. Для завода на котором работает около 1300 сотрудников, технология AI с передачей информации по сети 5G применяется впервые.
Создана автоматизированная система обеспечения качества производства в реальном времени. Изображения с камер передаются в облако, где и проходит его анализ и проверка состояния изделия непосредственно в ходе его изготовления с использованием труда человека.
Такой подход позволяет добиваться существенного снижения брака в тех областях, где требуется выполнять одинаковые операции сотни раз в день. Например, при сборке конденсаторного блока промышленного привода. Система AI дает возможность существенно снизить роль "человеческого фактора".
Как работает система:
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теги: телеком ABB 5G AI пятое поколение
© Алексей Бойко,
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