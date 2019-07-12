Слухи: Realme 3i снабдят 6,22-дюймовым дисплеем

12.07.2019, MForum.ru

Бренд Realme подтвердил, что официальный анонс смартфона Realme 3i состоится 15 июля. Кроме того, был официально подтвержден ряд характеристик.

Realme 3i будет оснащен 6,22-дюймовым дисплеем разрешением 1520х720 точек с каплевидным вырезом в верхней части под фронтальную камеру. Аппаратная платформа будет построена на базе чипсета Helio P60, а емкость аккумулятора составит 4230 мАч. Кроме того тизеры позволяют рассмотреть сдвоенную тыловую камеру на задней панели и разместившийся там же дактилоскопический сенсор.