Телеком: МегаФон запускает "Умное ЖКХ" на базе сети NB-IoT

18.07.2019, MForum.ru

Тема IoT на базе сетей сотовой связи, в частности, в сетях NB-IoT, это одна из самых "горячих" тем 2019 года. В России с разной степенью активности над ней работают практически все операторы "большой четверки". Сегодня о запуске решения "Умное ЖКХ" объявила компания МегаФон.

Представленное МегаФон решение нацелено на решение задач поставщиков электроэнергии, тепловой энергии, воды, управляющих компаний, застройщиков. Система, работающая с использование сети связи NB-IoT оператора, адресована перечисленным участникам рынка и представляет возможности дистанционного контроля расхода энергоресурсов.

Решение «Умное ЖКХ» объединяет в своем составе автоматизированную систему сбора и передачи данных с приборов коммунального учета, web-приложение для пользователей, объемную библиотеку драйверов для различных моделей цифровых приборов учета и возможности интеграции с внешними системами.

Решение позволяет производить учет и контроль за потреблением электричества, тепла, газа и воды. Дополнительно к системе можно подключить пожарно-охранные датчики, включая датчики протечки, движения, вскрытия и т.д. При использовании соответствующих моделей счетчиков, решение МегаФон позволяет также дистанционно программировать и управлять приборами учета. Технологические данные устройств хранятся в защищенном облачном хранилище и доступны пользователю через веб-интерфейс и мобильное приложение.

Оно обеспечивает автоматический сбор данных без обхода квартир сотрудниками и формирование на его основе четкого баланса потребления ресурсов. При этом жители освобождаются от необходимости передачи данных ЖКХ в ручном режиме и оплачивают ресурсы по фактическому потреблению.

"МегаФон, занимающий лидирующее положение в стране благодаря успешно сформированной сети «интернета вещей», насчитывающей свыше 7 млн sim-карт, имеет богатый опыт разработки и запуска целых экосистем, выстроенных на базе IoT. Наше новое решение, выпущенное специально для ЖКХ, учитывает все специфичные, местные особенности, принятые в России стандарты и, что особенно важно, сложившуюся практику управления сферой городского хозяйства, - заявил руководитель по IoT и цифровым решениям МегаФона Павел Иванченко. – Принимая во внимание те факты, что годовой оборот рынка ЖКХ в нашей стране достигает 4,6 триллиона рублей, и соответствует 6% ВВП России, нет никаких сомнений, что «Умное ЖКХ» будет активно внедряться в масштабах всего государства, повышая удобство управления процессами и снижая издержки от потерь, в настоящее время являющихся достаточно серьезной проблемой данной отрасли."

Как это работает:

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От теста к старту: МегаФон запускает решение «Умное ЖКХ» на базе стандарта NB-IoT

Пресс-релиз

Москва. 17 июля 2019. Ключевой игрок российского рынка интернета вещей – компания «МегаФон» – представила собственное решение «Умное ЖКХ», разработанное в рамках концепции «интернета вещей» и использующее стандарт узкополосного доступа NB-IoT. Новый продукт МегаФона нацелен на решение задач поставщиков электроэнергии, тепловой энергии, водоканалов, управляющих компаний и застройщиков недвижимости, предоставляя широкий спектр возможностей по дистанционному контролю энергоресурсов.

В 2017 году МегаФон успешно внедрил «умные счетчики» в жилых домах Иннополиса в Казани. Это первый в России проект внедрения интернета вещей в ЖКХ на базе технологии NB-IoT. Сегодня этим решением уже пользуются управляющие компании и застройщики России.

Комплексное решение «Умное ЖКХ» объединяет в своем составе автоматизированную систему сбора и передачи данных с приборов коммунального учета, удобное web-приложение для пользователей, объемную библиотеку драйверов для различных моделей цифровых приборов учета и широкие возможности интеграции с внешними системами. Решение позволяет производить учет и контроль за потреблением электричества, тепла, газа и воды. Дополнительно к системе можно подключить весь спектр пожарно-охранных датчиков таких, как датчики протечки, движения, вскрытия и т.д. При использовании соответствующих моделей счетчиков, решение МегаФон позволяет также дистанционно программировать и управлять приборами учета.

Передача данных осуществляется по технологии NB-IoT. Она отличается малыми объёмами обмена данными, возможностью использовать автономное питания и гибко управлять энергопотреблением устройств. К одной базовой станции можно подключить до 80 тысяч IoT-устройств, что в десятки раз превышает возможности существующих стандартов мобильной связи. Установленные в счётчиках элементы питания будут работать без подзарядки до 10 лет, что снизит расходы на замену батарей. Технологические данные устройств хранятся в защищенном облачном хранилище и доступны пользователю через веб-интерфейс и мобильное приложение.

Благодаря решению «Умное ЖКХ» снабжающие и управляющие организации получают прозрачность взаиморасчетов, эффективный контроль за поставкой и передачей ресурсов, функции удаленного контроля счетчиков, а также сокращение потерь энергоресурсов и связанных с ними убытков. «Умное ЖКХ» можно интегрировать с распространенными системами 1С и ГИС ЖКХ. Оно обеспечивает автоматический сбор данных без обхода квартир сотрудниками и формирование на его основе четкого баланса потребления ресурсов. При этом жители освобождаются от необходимости передачи данных ЖКХ в ручном режиме и оплачивают ресурсы по фактическому потреблению.

- По мере того, как города России и ближнего зарубежья переходят на новые, высокотехнологичные системы управления ЖКХ, растет и запрос на создание оригинальных российских продуктов для этой сферы. МегаФон, занимающий лидирующее положение в стране благодаря успешно сформированной сети «интернета вещей», насчитывающей свыше 7 млн sim-карт, имеет богатый опыт разработки и запуска целых экосистем, выстроенных на базе IoT. Наше новое решение, выпущенное специально для ЖКХ, учитывает все специфичные, местные особенности, принятые в России стандарты и, что особенно важно, сложившуюся практику управления сферой городского хозяйства, - заявил руководитель по IoT и цифровым решениям МегаФона Павел Иванченко. – Принимая во внимание те факты, что годовой оборот рынка ЖКХ в нашей стране достигает 4,6 триллиона рублей, и соответствует 6% ВВП России, нет никаких сомнений, что «Умное ЖКХ» будет активно внедряться в масштабах всего государства, повышая удобство управления процессами и снижая издержки от потерь, в настоящее время являющихся достаточно серьезной проблемой данной отрасли.

Как это работает в Иннополисе можно посмотреть здесь.

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