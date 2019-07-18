Это интересно: В 2020 году появится смартфоны с камерами 108 Мп

18.07.2019, MForum.ru

Одним из значимых трендов текущего года стало использование в смартфонах 48 Мп камер, которых пиксели объединяются в блоки размером 2х2 (Quad Bayer), что дает на выходе 12 Мп. К концу текущего года можно ожидать релиза смартфонов с 64 Мп сенсорами, построенных по аналогичному принципу.

Впрочем, по данным инсайдеров, 64 Мп сенсоры не более чем промежуточный вариант. В планах производителей переход к блокам размером 3*3 с дальнейшим уменьшением размера пикселей до 0,5…0,6 мкм. Впрочем, не исключен вариант и перехода на более крупные сенсоры. Типовым «разрешением» сенсоров этого типа может стать 108 Мп. Таким образом, развитие мобильного фото будет идти по пути дальнейшего увеличения возможностей ночной съемки и функционала оптического зума.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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