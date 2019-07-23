Слухи: Vivo S1 анонсируют 7 августа

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Слухи: Vivo S1 анонсируют 7 августа

23.07.2019, MForum.ru

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Компания Vivo начала рассылать приглашения на презентацию смартфона Vivo S1, которая состоится в Индии 7 августа. Что интересно, у этого производителя уже есть смартфон S1. Однако это совсем другое устройство, предназначенное для внутреннего рынка Поднебесной.

Слухи: Vivo S1 анонсируют 7 августа

Индийский (а, возможно, глобальный) вариант Vivo S1 оснащен 6,38-дюймовым Super AMOLED дисплеем разрешением 1080p, чипсетом MediaTek Helio P65, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и аккумулятором емкостью 4500 мАч. Тыловая камера строенная, сочетающая 16 Мп основной сенсор, 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и 5 Мп датчик глубины сцены. Фронтальная камера – 32 Мп. ОС – Android 9 Pie с оболочкой Funtouch 9.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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