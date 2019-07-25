Анонсы: Релиз Samsung Galaxy Fold состоится в сентябре

25.07.2019, MForum.ru

Компания Samsung официально объявила, что мировой релиз смартфона Samsung Galaxy Fold состоится в сентябре текущего года. Напомню, после выявившихся проблем с дисплеем у тестовой партии устройств, компания была вынуждена отложить его релиз на неопределенный срок.

За прошедшее время Samsung заметно доработал систему защиты экрана, сделав защитную пленку прилегающей к рамке вплотную. Также были внесены изменения в шарнирный механизм и конструкцию защитных крышек. Напомню, экранов у Samsung Galaxy Fold два – внешний 4,6 дюйма и внутренний, диагональю 7,3 дюйма при соотношении сторон 4,2:3. Внутри Samsung Galaxy Fold нашлось место для Snapdragon 855, 12 Гб ОЗУ, 512 Гб встроенной памяти (без возможности расширения), целым 6 камерам и аккумулятору емкостью 4380 мАч с функциями быстрой и беспроводной зарядки. ОС — Android 9 Pie с оболочкой One UI и функциями, адаптированными к складному экрану смартфона.