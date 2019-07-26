Слухи: Стали известны подробности о Vivo V17 с 4 камерами на задней панели

MForum.ru
26.07.2019,
Портал 91mobiles.com опубликовал подробную информацию о смартфоне Vivo V17, анонс которого ожидается на индийском рынке. Новинка привлекает к себе внимание четырьмя камерами на задней панели – основной 24 Мп сенсор дополнен сенсорами разрешением 13, 5 и 2 Мп. Фронтальная камера сдвоенная, сочетающая сенсоры разрешением 16 и 2 Мп.
Ожидаемый набор спецификаций Vivo V17 включает в себя 6,39-дюймовый дисплей разрешением 1080 x 2340 пикселей, чипсет Qualcomm Snapdragon 675, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей. В части программной составляющей речь идет об Android 9.0 Pie с оболочкой Funtouch OS. Ожидаемая дата анонса – 22 октября, возможная цена – 24 990 индийских рупий.
© Антон Печеровый,
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