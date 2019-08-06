Слухи: Смартфон Realme c 64 Мп камерой представят 15 августа

MForum.ru
06.08.2019,
В интернет попало приглашение на презентацию нового смартфона от Realmi. Мероприятие состоится 15 августа, а главной «фишкой» устройства станет камера. Судя по тизеру, она получит 4 объектива, а разрешение основного сенсора составит 64 Мп.
Технически речь идет о сенсоре Samsung GW1, размером 1/1,72 дюйма. Он может делать 64 Мп снимки разрешением 9216 x 6912 точек, а за счет технологии объединения пикселей Tetracell можно получать качественные 16 Мп снимки даже в условиях нехватки освещенности. Главным конкурентом новинки станет смартфон Redmi Note 8, который также получит 16 Мп камеру. Работу над таким устройством в Xiaomi уже подтвердили. Что касается Realmi, то 64 Мп новинка может выйти на рынок под именем Realme 5 Pro.
© Антон Печеровый,
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