Анонсы: В России начались продажи Xiaomi Mi A3

MForum.ru
09.08.2019,
Состоялся российский релиз смартфона Xiaomi Mi A3. Ключевые отличия устройства – строенная тыловая камера с основным 48 Мп сенсором Sony (+ 8 Мп широкоугольная + 2 Мп определения глубины сцены) и использование чистого Andoroid 9.0 Pie с получением обновлений в течение двух лет.
Аппарат оснащен 6,088-дюймовым дисплеем разрешением 1560 х 720 точек с помещенным в него дактилоскопическим сенсором. Спецификации Xiaomi Mi A3 включают в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 665, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб, 32 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 4030 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Вариант с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти обойдется в 16 990 рублей, версия 4+128 Гб – 18 990 рублей. Первые покупатели могут получить выгоду 3000 рублей, если успеют купить смартфон из ограниченной партии.
© Антон Печеровый,
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