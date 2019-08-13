Анонсы: Samsung Galaxy A10s представлен официально

13.08.2019, MForum.ru

Samsung выпустил улучшенную версию бюджетного смартфона Galaxy A10. Список улучшений Samsung Galaxy A10s получился весьма значительный. В частности появился дактилоскопический сенсор на задней панели, разрешение фронтальной камеры выросло до 8 Мп, а емкость аккумулятора – до 4000 мАч.

Также была немного обновлена аппаратная платформа, получившая более производительный процессор. Параметры экрана Samsung Galaxy A10s аналогичны предшественнику. При диагонали 6,2 дюйма разрешение дисплея Galaxy A10s составляет 1520х720 точек, вырез под фронтальную камеру каплевидный. Объем ОЗУ – 2 Гб, встроенной памяти – 32 Гб. Тыловая камера сдвоенная, 13+2 Мп. Купить Samsung Galaxy A10s можно будет в черном, синем, зеленом и красном цветах. Данных о цене и дате начала продаж пока нет.