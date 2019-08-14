Анонсы: Объявлена российская цена Honor Band 5

14.08.2019, MForum.ru

Компания Huawei объявила о старте российских продаж Honor Band 5. Напомню, эта новинка получила 0,95-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 240х120 точек, датчик частоты сердечных сокращений с функцией их постоянного контроля, поддержку мониторинга сна TruSleep 3.0, а также развитый набор фитнес-функций.

Из прочего отметим защиту от влаги (допускается погружение на глубину 50 метров), возможность удаленного управления камерой и аккумулятор емкостью 100 мАч, обеспечивающий до 14 дней автономной работы. Для подключения к смартфону понадобится поддержка Bluetooth 4.2 и ОС не ниже Android 4.4 / iOS 9.0. Цена – 2990 рублей за версию без поддержки NFC (Honor Band 5 c NFC в России не появится), старт продаж 16 августа.