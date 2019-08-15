Слухи: Realme 5 и Realme 5 Pro получат модуль для макросъемки

15.08.2019, MForum.ru

Бренд Realme продолжает подогревать интерес к Realme 5 и Realme 5 Pro, которые будут представлены 20 августа. Обе версии устройства будут оснащены 4-сенсорными камерами. Причем, в активе Realme 5 Pro ожидается 48 Мп Sony IMX586.

Помимо основного сенсора конфигурация камер обоих новинок будет включать в себя датчик с широкоугольным объективом (угол обзора 119 градусов), сенсор для портретной съемки и выделенный сенсор для макросъемки. Также производитель обещает использовать «лучший чипсет Qualcomm среднего класса» и оснастить новинки аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки OPPO VOOC 3.0, обеспечивающий 55% емкости батареи за 30 минут.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации twitter.com/realmemobiles

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