Слухи: Realme 5 и Realme 5 Pro получат модуль для макросъемки

MForum.ru
15.08.2019,
Бренд Realme продолжает подогревать интерес к Realme 5 и Realme 5 Pro, которые будут представлены 20 августа. Обе версии устройства будут оснащены 4-сенсорными камерами. Причем, в активе Realme 5 Pro ожидается 48 Мп Sony IMX586.
Помимо основного сенсора конфигурация камер обоих новинок будет включать в себя датчик с широкоугольным объективом (угол обзора 119 градусов), сенсор для портретной съемки и выделенный сенсор для макросъемки. Также производитель обещает использовать «лучший чипсет Qualcomm среднего класса» и оснастить новинки аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки OPPO VOOC 3.0, обеспечивающий 55% емкости батареи за 30 минут.
© Антон Печеровый,
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