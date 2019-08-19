Слухи: В TENAA появились полные спецификации Redmi 8

19.08.2019, MForum.ru

В базе данных китайского регулятора Redmi 8 появилась подробная информация о смартфоне с модельным номером M1908C3IC. Ожидается, что за ним скрывается Redmi 8.

Новинка оснащена 6,21-дюймовым дисплеем разрешением 1520х720 точек. Так как дисплей выключен, рассмотреть толщину боковых рамок не представляется возможным. Но, скорее всего, они будут довольно тонкими. Зато на нижней панели отлично видна надпись Redmi, а в верхней части экрана – вырез под фронтальную камеру разрешением 8 Мп.

Тыловая камера сдвоенная, разрешение основного сенсора 12 Мп. Также на задней панели нашлось место для дактилоскопического сенсора. Основа аппаратной платформы – 8-ядерный 2 ГГц процессор. В части памяти, скорее всего, будет 3 конфигурации 2/16 Гб, 3/32 Гб, 4/64 Гб (оперативная/встроенная), при этом встроенную память можно расширить картами microSD объемом до 512 Гб. Из прочего известно об аккумуляторе емкостью 5000 мАч и ОС Android Pie.