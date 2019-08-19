Слухи: Realme 5 Pro появился на живых фото

19.08.2019, MForum.ru

Искатель утечек Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал живые фото смартфона Realme 5 Pro. Фотография подтвердила, что аппарат получит экран с каплевидным вырезом под фронтальную камеру и раскрыла некоторые технические подробности.

Основой аппаратной части Realme 5 Pro станет чипсет Qualcomm Snapdragon 712 дополненный 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Также известно о встроенном в дисплей дактилоскопическом сенсоре и тыловой камере с четырьмя сенсорами, основным из которых станет Sony IMX586 разрешением 48 Мп. Анонс Realme 5 Pro ожидается уже завтра.