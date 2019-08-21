Анонсы: Realme 5 и Realme 5 Pro представлены официально

21.08.2019, MForum.ru

Состоялся официальный анонс смартфонов Realme 5 и Realme 5 Pro. Ключевая особенность новинок – тыловая камера с четырьмя объективами. Набор вспомогательных камер одинаков для обоих версий: 8 Мп с широкоугольной оптикой, 2 Мп портретный и 2 Мп для макросъемки.

В части основного сенсора устройства отличаются. Если стандартная версия Realme 5 оснащена 12 Мп камерой, тогда как Realme 5 Pro получил 48 Мп сенсор Sony IMX586. Фронтальная камера, разместившаяся в каплевидном вырезе, также отличается. В Realme 5 Pro используется 16 Мп сенсор Sony IMX471, а младшая модель оснащена 13 Мп сенсором.

Спецификации Realme 5 Pro включают в себя 6,3-дюймовый дисплей разрешением 2340 х 1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 712, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти (+ слот microSD до 256 Гб) и аккумулятор емкостью 4035 мАч с быстрой зарядкой VOOC 20W. Цена Realme 5 Pro составит 13 999 (4/64 Гб), 14 999 (6/64) и 16999 (6/128 Гб) индийских рупий.

Характеристики Realme 5 скромнее: 6,5-дюймовый дисплей разрешением 1600 х 720 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 665, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64/128 Гб встроенной памяти, также с возможностью расширения картами microSD. Емкость АКБ этой модели составляет 5000 мАч. Цена Realme 5 составит 9999 (3/32 Гб), 10999 (4/64 Гб) и 11999 (4/128 Гб) индийских рупий. Стоимость для глобальных рынков будет объявлена позднее.