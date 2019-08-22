Слухи: Открывается все больше деталей о Redmi Note 8 / Note 8 Pro

22.08.2019, MForum.ru

Компания Xiaomi продолжает подогревать интерес к смартфону Redmi Note 8, анонс которого состоится 29 августа. В частности появилось видео, показывающее умение этого смартфона управлять бытовой техникой через ИК-порт и каплевидный вырез под фронтальную камеру.

Ранее стало известно, что основой аппаратной платформы Redmi Note 8 станет чипсет MediaTek Helio G90T, для которого будет применена система жидкостного охлаждения. Подобное решение позволит обеспечить стабильную работу в режиме высоких нагрузок в играх. Из других спецификаций новинки известно о 64 Мп камере и поддержке быстрой зарядке 18 Вт. Кроме того, источник утверждают о возможности появления модуля NFC.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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