Анонсы: Vivo iQOO Pro – самый дешевый 5G-смартфон

23.08.2019, MForum.ru

Компания Vivo официально представила смартфон iQOO Pro. В соответствии с актуальными тенденциями, «сердцем» этого смартфона стал чипсет Qualcomm Snapdragon 855+, дополненный 8/12 Гб ОЗУ типа LPDDR4X и 128/256 Гб встроенной памяти типа UFS 3.0.

Спецификации Vivo iQOO Pro включают в себя 6,41-дюймовый SuperAMOLED дисплей разрешением 2340х1080 точек со встроенным дактилоскопическим сенсором, строенную тыловую камеру (основной сенсор 48 Мп Sony IMX582, вспомогательные 13 и 2 Мп), 12 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. Программная составляющая - Funtouch OS 9 (на основе Android 9 Pie) с Monster UI (оболочка для игр).

В продаже Vivo iQOO Pro появится в 5 модификациях. Вариантов с поддержкой 4G два: 8+128 Гб оценен в – 3198 юаней, а 12+128 Гб обойдется 3498 юаней. Стоимость 5G-версий начинается от отметки 3798 юаней за вариант 8+128 Гб. Желающим получить 5G-смартфон с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти придется заплатить 3998 юаней, а топовый вариант 12+256 Гб оценен в 4098 юаней.