Анонсы: Компания Samsung анонсировала Galaxy A30s

23.08.2019, MForum.ru

Портфолио компании Samsung пополнил смартфон Galaxy A30s, представляющий собой улучшенную версию Galaxy A30. Помимо обновленной цветовой гаммы, новинка получила встроенный в дисплей дактилоскопический сенсор и строенную тыловую камеру в конфигурации 25 (основой) + 8 (широкоугольный) + 5 (сенсор глубины) Мп.

Спецификации Samsung Galaxy A30s включают в себя 6,4-дюймовый SuperAMOLED дисплей разрешением 1560 х 720 точек и каплевидным вырезом под фронтальную камеру разрешением 16 Мп, 8-ядерный процессор в составе чипсета Exynos 7904, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD (объемом до 512 Гб) и аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. Информация о ценах и сроках релиза пока не приводится.