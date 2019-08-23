MForum.ru
23.08.2019,
Одновременно с Samsung Galaxy A30s, обновление получила и другая модель A-серии – A50. Технически Samsung Galaxy A50s близок к оригинальной модели, но получил улучшенную фоточасть.
Разрешение основного сенсора Samsung Galaxy A50s составляет 48 Мп, в качестве вспомогательных выступают 8 Мп датчик с широкоугольным объективом и 5 Мп сенсор, служащий для определения глубины сцены. В U-образном вырезе экрана разместился сенсор разрешением 32 Мп. Естественно, новинка получила широкие возможности AI-улучшения снимков. В части аппаратной платформы речь идет об аппарате с 6,4-дюймовым SuperAMOLED-экраном разрешением 2340х1080 точек и встроенным дактилоскопическим сенсором, чипсетом Exynos 9610 (4 ядра 2,3 ГГц + 4 ядра 1,7 ГГц), 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти (+microSD до 512 Гб), NFC и аккумуляторе емкостью 4000 мАч. ОС – Android 9 Pie с оболочкой One UI. Цена и сроки доступности пока не объявлены.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Компания Samsung анонсировала Galaxy A30s / MForum.ru
20.08. [Новинки] Слухи: Samsung готовит смартфон с батареей 6000 мАч / MForum.ru
19.08. [Новости компаний] Телеком: В Samsung Electronics собираются обогнать Qualcomm с выпуском интегрированного модема 5G / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A10s представлен официально / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A50s оснастили 48 Мп камерой / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Компания Samsung анонсировала Galaxy A30s / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: На IFA 2019 LG покажет K40S и K50S / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Vivo iQOO Pro – самый дешевый 5G-смартфон / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Inoi 288S – металлический слайдер с узнаваемым дизайном / MForum.ru
22.08. [Новинки] Слухи: Открывается все больше деталей о Redmi Note 8 / Note 8 Pro / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Realme 5 и Realme 5 Pro представлены официально / MForum.ru
20.08. [Новинки] Слухи: Опубликованы подробности о будущих новинках Alcatel / MForum.ru
20.08. [Новинки] Слухи: Samsung готовит смартфон с батареей 6000 мАч / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Huawei Y9s получит выдвижную камеру / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Realme 5 Pro появился на живых фото / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: В TENAA появились полные спецификации Redmi 8 / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire X – смартфон HTC для Индии, созданный без HTC / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Doogee N20 – смартфон со строенной камерой за $100 / MFroum.ru
15.08. [Новинки] Слухи: Realme 5 и Realme 5 Pro получат модуль для макросъемки / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Honor Band 5 / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A10s представлен официально / MForum.ru
13.08. [Новинки] Слухи: Meizu 16s Pro оснастят строенной камерой / MForum.ru
12.08. [Технологии] Компоненты: 108 Мп сенсор для камер смартфонов представлен официально / MForum.ru
09.08. [Новинки] Анонсы: Nubia Z20 представлен официально / MForum.ru