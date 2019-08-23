Анонсы: Samsung Galaxy A50s оснастили 48 Мп камерой

23.08.2019, MForum.ru

Одновременно с Samsung Galaxy A30s, обновление получила и другая модель A-серии – A50. Технически Samsung Galaxy A50s близок к оригинальной модели, но получил улучшенную фоточасть.

Разрешение основного сенсора Samsung Galaxy A50s составляет 48 Мп, в качестве вспомогательных выступают 8 Мп датчик с широкоугольным объективом и 5 Мп сенсор, служащий для определения глубины сцены. В U-образном вырезе экрана разместился сенсор разрешением 32 Мп. Естественно, новинка получила широкие возможности AI-улучшения снимков. В части аппаратной платформы речь идет об аппарате с 6,4-дюймовым SuperAMOLED-экраном разрешением 2340х1080 точек и встроенным дактилоскопическим сенсором, чипсетом Exynos 9610 (4 ядра 2,3 ГГц + 4 ядра 1,7 ГГц), 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти (+microSD до 512 Гб), NFC и аккумуляторе емкостью 4000 мАч. ОС – Android 9 Pie с оболочкой One UI. Цена и сроки доступности пока не объявлены.