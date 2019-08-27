Слухи: Realme XT замечен в сети

MForum.ru
27.08.2019,
В интернете появились изображения смартфона Realme XT. Новинка будет оснащена камерой с 4 сенсорами. Помимо основного сенсора разрешением 64 Мп в активе Realme XT ожидаются 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой (119 градусов), 2 Мп сенсор глубины сцены и 2 Мп сенсор для макросъемки. Разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп.
В активе Realme XT ожидаются 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+, чипсет Snapdragon 712, 4/6/8 Гб памяти типа LPDDR4X, 64/128 Гб памяти UFS2.1 и аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC 3.0. Анонс Realme XT состоится в сентябре текущего года, а его основным конкурентом станет Redmi Note 8.
© Антон Печеровый,
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