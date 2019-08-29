Телеком: МТС запустила 4 пилотных сети 5G - в Кронштадте и на ВДНХ. И это интересные пилоты

29.08.2019, MForum.ru

МТС запустила две "постоянно действующие" пилотные зоны 5G. Интересно, что в каждой из них задействовано два частотных диапазона. И если пилотные зоны в диапазоне 28 ГГц нам уже знакомы, например, по запуску 5G Tele2 на Тверской, то запуски пилотных зон в диапазоне 4.9 ГГц, с охватом всей населенной территории города Кронштадт, это интересный кейс! То же касается и второй зоны, которая расположилась на ВДНХ. Здесь также задействованы диапазоны 4.9 ГГц и 28 ГГц, а дополнительную привлекательность проекту придает то, что тестировать сети 5G можно не через Wi-Fi или с инженерного терминала, а с помощью серийно выпускаемого смартфона. Похоже, МТС обогнала конкурентов на вираже. Не запустили "большие" пилотные сети 5G первыми, зато запустили их в конфигурации, похожей на настоящую, с использованием sub6, миллиметров и смартфонов.

Монтаж радиооборудования 5G МТС на фонарном столбе (опоре двойного назначения) на ВДНХ

Итак, тестовая зона 5G МТС запущена в Москве, на ВДНХ (в районе павильона Умный город ДИТ), в диапазоне 28 ГГц.

Здесь будут тестировать технологии Smart City. В 2020 году зону покрытия 5G МТС обещает нарастить так, что будет охвачена большая часть ВДНХ.

Любопытно, что МТС обещает возможность желающим потестить сеть 5G 4.9 ГГц с помощью "коммерческих" смартфонов (!) 5G, которые до сей поры числились в несуществующих под этот диапазон.

Достижимая скорость со смартфона заявлена на уровне 1.2 Гбит/c. Какая же модель смартфона и какого вендора умеет работать с диапазоном 4.9 ГГц? Смотрим на картинку - это "привет из Кронштадта". Гипотезы принимаются, но до завтра подтверждать или опровергать ничего не буду, сохраним интригу МТС.

А вот так выглядит один из сайтов 5G МТС в Кронштадта на решении Huawei.

Напомню, здесь также развернуты сети, как в диапазоне 4.9 ГГц (sub6), так и в диапазоне 28 ГГц. Благодаря использованию диапазона 4.9 ГГц обеспечивается охват практически всей населенной зоны этого небольшого городка на острове Котлин.

Интересно, чем определялся выбор для зоны 5G такого места? Кронштадт населен мало, вряд ли здесь люди испытывали проблемы по части потребления трафика. Разве что идея попробовать 5G в порту сыграла свою роль: известно, что через 5G уже пробуют дистанционно управлять портовым краном в рамках пилотных проектов в других странах. Но про это МТС пока не рассказывал.

МТС планирует инвестировать в развитие 5G 20 млрд руб. за ближайшие 5 лет, начиная с середины 2019 года. Так что, надеюсь, что пилотные зоны сменятся коммерчески доступными сетями 5G не через долгие годы, а в ближайшие. Впрочем, как известно, это зависит не столько от операторов, сколько от российских властей, силовиков и регулятора. Где, хочется верить, нарастает понимание значимости сетей 5G для экономики.

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