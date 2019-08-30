Телеком: МегаФон протестировал работу решения 5G Nokia в диапазоне n257

30.08.2019, MForum.ru

В Федеральном центре исследований и разработок МегаФона в С.Петербурге прошли "предварительные тестовые испытания" сети 5G на базе решения Nokia AirScale и антенн 5G Massive MIMO.

Базовая станция была настроена для работы в диапазоне с несущей частотой 26,700 ГГц (n257). В тестах было установлено, что объединенные технологии позволяют добиться скорости мобильного интернет-соединения выше 5 Гбит/c.

В испытаниях были использованы мобильные тестовые устройства на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon.

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теги: телеком МегаФон 5G тесты пятое поколение