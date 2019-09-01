Слухи: Упаковка Samsung Galaxy A90 5G раскрыла подробности об устройстве

01.09.2019, MForum.ru

В сети появилась фотография коробки смартфона Samsung Galaxy A90 5G, которая не только показала внешний вид устройства, но и его основные характеристики.

Помимо упомянутой в названии устройства поддержки сетей 5G, в активе Samsung Galaxy A90 5G ожидаются 6,7-дюймовый SuperAMOLED-дисплей разрешением FullHD+ с U-образным вырезом в верхней части,8-ядерный процессор, 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Тыловая камера новинки строенная, с основным сенсором разрешением 48 Мп и вспомогательными сенсорами разрешением 8 и 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп. Также с большой долей вероятности можно предположить наличие Andorid 9.0 Pie с фирменной оболочкой.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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