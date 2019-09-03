Анонсы: Samsung Galaxy A90 5G представлен официально

MForum.ru
03.09.2019,
Компания Samsung официально представила смартфон Galaxy A90 5G. Аналогично флагманским моделям этот смартфон базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 855 и оснащен модемом 5G. Нельзя не отметить и весьма интересный дизайн устройства.
Ключевые спецификации Samsung Galaxy A90 5G включают в себя 6,7-дюймовый SuperAMOLED-дисплей разрешением 2400х1080 точек и U-образным вырезом под 32 Мп фронтальную камеру, 6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, также аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. Для расширения встроенной памяти можно использовать карты формата microSD, но доступна такая возможность только в версии с 6 Гб ОЗУ. Тыловая камера базируется на 48 Мп сенсоре, в качестве вспомогательных выступают 8 Мп модуль с широкоугольным объективом и 5 Мп сенсор, служащий для определения глубины сцены. ОС – Android 9.0 Pie с оболочкой OneUI. Изначально Samsung Galaxy A90 5G появится на домашнем рынке.
© Антон Печеровый,
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