Анонсы: Samsung Galaxy A90 5G представлен официально

03.09.2019, MForum.ru

Компания Samsung официально представила смартфон Galaxy A90 5G. Аналогично флагманским моделям этот смартфон базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 855 и оснащен модемом 5G. Нельзя не отметить и весьма интересный дизайн устройства.

Ключевые спецификации Samsung Galaxy A90 5G включают в себя 6,7-дюймовый SuperAMOLED-дисплей разрешением 2400х1080 точек и U-образным вырезом под 32 Мп фронтальную камеру, 6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, также аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. Для расширения встроенной памяти можно использовать карты формата microSD, но доступна такая возможность только в версии с 6 Гб ОЗУ. Тыловая камера базируется на 48 Мп сенсоре, в качестве вспомогательных выступают 8 Мп модуль с широкоугольным объективом и 5 Мп сенсор, служащий для определения глубины сцены. ОС – Android 9.0 Pie с оболочкой OneUI. Изначально Samsung Galaxy A90 5G появится на домашнем рынке.