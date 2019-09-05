IFA 2019: Официально представлены Nokia 6.2 и Nokia 7.2b

MForum.ru
05.09.2019,
В рамках IFA 2019 компания HMD Global показала смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2. Ключевые преимущества новинок – качественные экраны, строенные модули основной камеры и платформа Android One.
Nokia 6.2, оцененный в 199 евро, оснащен 6,3-дюймовым дисплеем PureDisplay яркостью 500 нит, чипсетом Qualcomm Snapdragon 636, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64/128 Гб встроенной памяти (+слот для карт microSD до 512 Гб) и аккумулятором емкостью 3500 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Конфигурация основной камеры Nokia 6.2 включает в себя 16 Мп основную камеру с оптикой Zeiss, 8 Мп сенсор с широкоугольным объективом и 5 Мп датчик глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры 8 Мп. Также отметим, что корпус Nokia 6.2 выполнен из стекла и металла.
Nokia 7.2 также оснащен строенной тыловой камерой. Но ее конфигурация более серьезная – разрешение основного сенсора составляет 48 Мп (вспомогательные сенсоры 8 и 5 Мп). До 20 Мп выросло и разрешение фронтальной камеры. Аппаратная платформа Nokia 7.2 включает в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 660, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3500 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Параметры экрана аналогичны Nokia 6.2. Купить Nokia 7.2 с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти можно будет за 299 евро. Выпускаться новинка будет в черном, белом зеленом цветах.
© Антон Печеровый,
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