IFA 2019: Nokia 800 Tough – по-настоящему крепкий телефон Nokia

05.09.2019, MForum.ru

В рамках IFA 2019 компания HMD Global представила Nokia 800 Tough, представляющий собой звонилку на KaiOS с защитой от внешних условий по стандартам IP68 и MIL-STD-810G. Прорезиненный корпус Nokia 800 Tough выдерживает погружение на 1,5 метра, может падать с высоты 1,8 метра на бетон, а сам телефон работает в диапазоне температур -20…+55 градусов Цельсия.

Спецификации Nokia 800 Tough включают в себя 2,4 дюймовый дисплей разрешением 320х240 точек, чипсет Qualcomm 205, 512 Мб ОЗУ, 4 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 32 Гб и 2 Мп камеру со вспышкой. Среди коммуникационных интерфейсов Nokia 800 Tough присутствуют 4G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi (802.11b/g/n) и GPS. Емкость аккумулятора Nokia 800 Tough – 2100 мАч, заявленная автономность до месяца. Цена Nokia 800 Tough составит 109 евро. Купить новинку можно будет в черном и пустынно-камуфляжном цветах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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