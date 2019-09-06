Телеком: Билайн и ГУУ откроют Лабораторию цифрового маркетинга

06.09.2019, MForum.ru

Билайн и ГУУ (Госуниверситет управления) договорились о создании совместных образовательных проектов на базе Лаборатории цифрового маркетинга (ЛЦМ). Как ожидается, это позволит подготовить студентов, которые способны решать задачи реального бизнеса, используя маркетинговые продукты оператора и технологии Билайн по сбору и анализу Big Data.

Кроме того, студенты смогут пройти в Билайн стажировку, где топ-менеджеры оператора и ведущие специалисты будут проводить обучающие лекции и семинары.

Первые результаты сотрудничества планируется представить на форуме "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика", который пройдет в Москве 9-10 декабря 2019 года.

В Билайн проектом занимается Артем Мусинов, директор по рекламному бизнесу и инновациям.

пресс-релиз

+

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале @abloudRealTime.

теги: телеком Билайн Вымпелком HR кадры образование