Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy A30s

09.09.2019, MForum.ru

На российских прилавках появился смартфон Samsung Galaxy A30s. В модельном ряду Samsung этот аппарат представляет собой замену смартфона Galaxy A30.

Помимо обновленной цветовой гаммы, новинка получила встроенный в дисплей дактилоскопический сенсор и строенную тыловую камеру в конфигурации 25 (основой) + 8 (широкоугольный) + 5 (сенсор глубины) Мп. Спецификации Samsung Galaxy A30s включают в себя 6,4-дюймовый SuperAMOLED дисплей разрешением 1560 х 720 точек и каплевидным вырезом под фронтальную камеру разрешением 16 Мп, 8-ядерный процессор в составе чипсета Exynos 7885, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD (объемом до 512 Гб) и аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. Цена новинки составит 15 990 рублей за вариант с 3/32 Гб и 17 990 за версию с 4+64 Гб. Прием предварительных заказов уже начался.