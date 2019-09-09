Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy A30s

MForum.ru
09.09.2019,
На российских прилавках появился смартфон Samsung Galaxy A30s. В модельном ряду Samsung этот аппарат представляет собой замену смартфона Galaxy A30.
Помимо обновленной цветовой гаммы, новинка получила встроенный в дисплей дактилоскопический сенсор и строенную тыловую камеру в конфигурации 25 (основой) + 8 (широкоугольный) + 5 (сенсор глубины) Мп. Спецификации Samsung Galaxy A30s включают в себя 6,4-дюймовый SuperAMOLED дисплей разрешением 1560 х 720 точек и каплевидным вырезом под фронтальную камеру разрешением 16 Мп, 8-ядерный процессор в составе чипсета Exynos 7885, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD (объемом до 512 Гб) и аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. Цена новинки составит 15 990 рублей за вариант с 3/32 Гб и 17 990 за версию с 4+64 Гб. Прием предварительных заказов уже начался.
© Антон Печеровый,
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