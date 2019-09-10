Анонсы: iPhone 11 представлен официально

MForum.ru
10.09.2019,
Компания Apple официально представила смартфоны семейства iPhone 11. Всего новинок три, самой доступной из них станет iPhone 11, наследник iPhone XR. Новинка сохранила концепцию iPhone XR, но получила заметно улучшенную камеру и большее количество вариантов расцветки – черный, белый, зеленый, лиловый, желтый и красный.
Из спецификаций iPhone 11 акцент сделан на 6,1-дюймовом LCD-дисплее с плотностью изображения 326 ppi, чипсете A13 Bionic, защите от влаги по классу IP67, более быстром FaceID, и аккумуляторе, емкость которого позволяет продержаться на час больше предшественника. Главная особенность iPhone 11 – сдвоенная тыловая камера в конфигурации с двумя 12 Мп сенсорами. Апертура объектива основного сенсора f/1,8, вспомогательный сенсор получил широкоугольную оптику с углом обзора 120 градусов. Кроме того, новинка поддерживает съемку 4К видео с частотой 60 кадров в секунду, стабилизацию изображения, ночной режим, кинематографическую стабилизацию изображения, а также слоу-мо видео в разрешении 1080 точек при частоте до 240 кадров в секунду. Кроме того, слоу-мо 1080p@60fps доступно и для 12 Мп фронтальной камеры. ОС из коробки – iOS 13. Российская цена iPhone 11 начнется от 59 990 рублей за 64 Гб вариант. За дополнительный объем памяти нужно будет доплатить: 128 Гб вариант оценен в 64 990 рублей, 256 Гб – 73 990 рублей. Начало продаж 20 сентября.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
20.08. [Новости компаний] Телеком: Мобильный интернет МегаФона признали самым быстрым в России - исследование iPhones.ru / MForum.ru
01.07. [Новости компаний] Телеком: Билайн предлагает скидку в обмен на сданный телефон / MForum.ru
17.06. [Новости компаний] Телеком: O2 UK предложила клиентам Apple Watch с гибким финансированием / MForum.ru
16.06. [Новости компаний] Телеком. Микроэлектроника: В США пробуют ограничить монополизм Qualcomm / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 11 Pro и 11 Pro Max оснастили строенной тыловой камерой / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 11 представлен официально / MForum.ru
09.09. [Новинки] IFA 2019: LG G8X ThinQ – смартфон с тремя экранами / MForum.ru
09.09. [Новинки] IFA 2019: Motorola One Zoom представлен официально / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy A30s / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Nobby возвращает рынку мобильных телефонов красоту и эргономику / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: INOI 2 Lite 2019 – обновленная версия самой популярной модели бренда / MForum.ru
06.09. [Новинки] IFA 2019:Sony Xperia 5 – современные технологии в компактном корпусе / MForum.ru
06.09. [Новинки] IFA 2019: TCL Plex представлен официально / MForum.ru
05.09. [Новинки] IFA 2019: Nokia 800 Tough – по-настоящему крепкий телефон Nokia / MForum.ru
05.09. [Новинки] IFA 2019: Nokia 2720 Flip – классика возвращается / MForum.ru
05.09. [Новинки] IFA 2019: Официально представлены Nokia 6.2 и Nokia 7.2b / MForum.ru
05.09. [Новинки] IFA 2019: Представлен ASUS ROG Phone II Ultimate с 1 Тб памяти / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play 3 представлен официально / MForum.ru
03.09. [ПО] Анонсы: Android 10 не получил вкусного названия / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A90 5G представлен официально / MForum.ru
03.09. [Новинки] Слухи: OPPO Reno 2 5G оснастят Snapdragon 855+ / MForum.ru
03.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Gionee M11 и Gionee M11s / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: LG Q70 – смартфон среднего ценового сегмента / MForum.ru
01.09. [Новинки] Слухи: Упаковка Samsung Galaxy A90 5G раскрыла подробности об устройстве / MForum.ru