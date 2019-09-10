Анонсы: iPhone 11 представлен официально

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Анонсы: iPhone 11 представлен официально

10.09.2019, MForum.ru

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Компания Apple официально представила смартфоны семейства iPhone 11. Всего новинок три, самой доступной из них станет iPhone 11, наследник iPhone XR. Новинка сохранила концепцию iPhone XR, но получила заметно улучшенную камеру и большее количество вариантов расцветки – черный, белый, зеленый, лиловый, желтый и красный.

Анонсы: iPhone 11 представлен официально

Из спецификаций iPhone 11 акцент сделан на 6,1-дюймовом LCD-дисплее с плотностью изображения 326 ppi, чипсете A13 Bionic, защите от влаги по классу IP67, более быстром FaceID, и аккумуляторе, емкость которого позволяет продержаться на час больше предшественника. Главная особенность iPhone 11 – сдвоенная тыловая камера в конфигурации с двумя 12 Мп сенсорами. Апертура объектива основного сенсора f/1,8, вспомогательный сенсор получил широкоугольную оптику с углом обзора 120 градусов. Кроме того, новинка поддерживает съемку 4К видео с частотой 60 кадров в секунду, стабилизацию изображения, ночной режим, кинематографическую стабилизацию изображения, а также слоу-мо видео в разрешении 1080 точек при частоте до 240 кадров в секунду. Кроме того, слоу-мо 1080p@60fps доступно и для 12 Мп фронтальной камеры. ОС из коробки – iOS 13. Российская цена iPhone 11 начнется от 59 990 рублей за 64 Гб вариант. За дополнительный объем памяти нужно будет доплатить: 128 Гб вариант оценен в 64 990 рублей, 256 Гб – 73 990 рублей. Начало продаж 20 сентября.

Анонсы: iPhone 11 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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