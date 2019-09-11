Слухи: Раскрыты основные спецификации Google Pixel 4 XL

11.09.2019, MForum.ru

В середине октября ожидается анонс смартфонов Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL. Собственно последний и стал героем очередной утечки, раскрывающей многие технические характеристики.

Ожидается, что Google Pixel 4 XL получит 6,23-дюймовый дисплей разрешением 3040х1440 точек с частотой обновления 90 Гц, 6 Гб ОЗУ LPDDR4X и аккумулятор емкостью 3700 мАч. В части аппаратной платформы ясности пока нет. Судя по графическому чипу Adreno 640, Google Pixel 4 XL базируется на Qualcomm Snapdragon 855 (что неудивительно), но пока не ясно идет ли речь о последней версии этого чипа Snapdragon 855+. Впрочем, до 15 октября (предполагаемая дата анонса) ждать осталось недолго.