Слухи: Экран Vivo NEX 3 займет 99,6% площади передней панели

13.09.2019, MForum.ru

16 сентября ожидается анонс смартфона Vivo NEX 3, производитель активно подогревает интерес к новинке. В частности, по заявлению Ли Сяна (Li Xiang, менеджер линейки Vivo NEX), соотношение площади экрана к площади передней панели составит рекордные 99,6% при использовании стандартного метода расчета.

Впрочем, как утверждает Ли Сян, Vivo NEX 3 будет в лидерах и при использовании других методов расчета, где цифры не столь впечатляющие. Более того, он заявил, что, скорее всего, в ближайшие 6 месяцев этот рекорд никем из конкурентов побит не будет. Судя по тизеру Vivo NEX 3 имеет совсем крошечные боковые рамки и очень узкие рамки сверху и снизу. В части спецификаций ожидается, что Vivo NEX 3 будет оснащен 6,89-дюймовым AMOLED-экраном со встроенным дактилоскопическим сенсором, чипсетом Snapdragon 855+, 12 Гб ОЗУ, 512 Гб встроенной памяти (будут и более доступные конфигурации) и аккумулятором емкостью 4400 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. Всплывающая фронтальная камера будет базироваться на сенсорах разрешением 16 Мп, тыловая камера будет строенной, в конфигурации 64+13+13 Мп. ОС на момент релиза Android 9 Pie.