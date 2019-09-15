Анонсы: Realme XT с 64 Мп камерой представлен официально

15.09.2019, MForum.ru

Под брендом Realme представлен смартфон XT, отличительной особенностью которого стала 64 Мп камера с сенсором Samsung GW1. В качестве вспомогательных выступают 8 Мп сенсор с широкоугольным объективом и два сенсора разрешением 2 Мп, один из которых предназначен для портретного режима, а второй для макросъемки с расстояния от 4 см.

Спецификации Realme XT включают в себя 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ с каплевидным вырезом под 16 Мп фронтальную камеру, чипсет Snapdragon 712, 4/6/8 Гб ОЗУ (LPDDR4X), 64/128 Гб встроенной памяти (UFS 2.1 в версии со 128 Гб) и аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой VOOC Charge 3.0. ОС – Android 9.0 Pie с оболочкой Color OS 6. Первым рынком для Realme XT станет Индия, где новинку в голубом и белом цветах можно будет купить за 15 999 / 16 999 / 18999 рупий за версии 4+64 / 6+64 / 8+128 Гб. Кроме того, к концу года появится версия этого смартфона на базе чипсета Snapdragon 730G.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по инфомрации gizchina.com

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