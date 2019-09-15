Слухи: Redmi 8 Pro получит 48 Мп камеру

MForum.ru
15.09.2019,
В сети уже не раз появлялась информация о том, что компания Xiaomi работает над обновлением линейки недорогих смартфонов. Ожидается, что уже скоро будут представлены Redmi 8A и Redmi 8. Однако опубликованный в сети тизер делает отсыл к появлению в линейке Redmi смартфона с 48 Мп камерой.
Вряд ли такой сенсор получат младшие устройства линейки, таким образом, высока вероятность появления Redmi 8 Pro. Подробностей о Redmi 8 Pro пока нет, но можно предположить конфигурацию камеры аналогичную Redmi Note 7. Напомню, линейку Redmi Note сейчас возглавляет смартфон Note 8 Pro, оснащенный камерой разрешением 64 Мп. Цена Redmi Note 8 Pro составляет чуть менее $200 за базовую версию. Таким образом, переход 48 Мп камер в устройства более доступного ценового сегмента вполне ожидаем.
По части спецификаций обычного Redmi 8 источники упоминают о чипсете Snapdragon 439, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. О Redmi 8A известно немного больше – по данным TENAA этот смартфон получит 6,2-дюймовый дисплей разрешением HD+, 8 ядерный 2,0 ГГц процессор, 12 Мп тыловую и 8 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч. По конфигурации памяти Redmi 8A будет доступен в версиях 2/16, 3/32 и 4/64 Гб. Версия ОС из коробки – Android 9.0 Pie. Судя по тизеру, анонс новинок ожидается уже 1 октября.
© Антон Печеровый,
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