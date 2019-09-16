Анонсы: Xiaomi Mi 9 Lite представлен официально

MForum.ru
16.09.2019,
Китайская компания Xiaomi официально пополнила портфолио своих смартфонов моделью Mi 9 Lite. Новинка представляет собой европейскую версию смартфона СС9. К сильным сторонам можно отнести корпус из стекла и металла, а также мощную фоточасть.
Спецификации Xiaomi Mi 9 Lite включают в себя 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2340 х 1080 точек со встроенным дактилоскопическим сенсором, чипсет Qualcomm Snapdragon 710, 6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4030 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Тыловая камера Xiaomi Mi 9 Lite строенная, с основным 48 Мп сенсором Sony IMX586. В качестве вспомогательных камер выступают 8 Мп сенсор с широкоугольным объективом и 2 Мп сенсор глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры 32 Мп. Отдельно отметим поддержку NFC. Цены Xiaomi Mi 9 Lite составят 319 / 349 евро за версии с 64 и 128 Гб встроенной памяти. Начало продаж ожидается 20 сентября.
© Антон Печеровый,
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