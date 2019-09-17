Анонсы: Стала известна цена Redmi Note 8 Pro для рынка Европы

MForum.ru
17.09.2019,
Индийский искатель утечек Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) обнародовал цены смартфона Redmi Note 8 Pro для глобального рынка. По данным инсайдера Redmi Note 8 Pro на европейском рынке появится в версиях 6+64 и 6+128 Гб, которые оценены в 259 и 289 евро, соответственно.
Напомню, Redmi Note 8 Pro представляет собой смартфон с 64 Мп камерой на задней панели. Максимальное разрешение снимков – 9248 х 6936 пикселей, также поддерживается запись 4К-видео и замедленная съемка со скоростью 960 кадров в секунду. За счет вспомогательных модулей Redmi Note 8 Pro обеспечивает макросъемку с расстояния в 2 см и широкоугольные снимки с углом обзора 120 градусов. Для сэлфи в этом смартфоне предусмотрена фронтальная камера разрешением 20 Мп. Также спецификации Redmi Note 8 Pro включают в себя 6,53-дюймовый дисплей, занимающий 91,4% площади передней панели, чипсет MediaTek Helio G90T, ИК-порт для управления техникой, NFC и аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Цена Redmi Note 8 Pro на домашнем рынке составляет $195.
© Антон Печеровый,
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