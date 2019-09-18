Слухи: Realme X2 с 32 и 64 Мп камерами анонсируют 24 сентября

MForum.ru

Слухи: Realme X2 с 32 и 64 Мп камерами анонсируют 24 сентября

18.09.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Известно, что 24 сентября состоится анонс смартфона Realme X2. Судя по попавшему в сеть рендеру, Realme X2 будет похож на Realme XT.

Слухи: Realme X2 с 32 и 64 Мп камерами анонсируют 24 сентября

Известно о счетверенной тыловой камере, причем в качестве основного сенсора будет использован 64 Мп тыловая камера. Кроме того, производитель подтвердил 32 Мп фронтальную камеру. Остальные подробности пока не раскрываются. Возможно, за Realme X2 скрывается модификация Realme XT на базе чипсета Snapdragon 730G и с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт VOOC Flash Charge.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

15.09. [Новинки] Анонсы: Realme XT с 64 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

27.08. [Новинки] Слухи: Realme XT замечен в сети / MForum.ru

21.08. [Новинки] Анонсы: Realme 5 и Realme 5 Pro представлены официально / MForum.ru

19.08. [Новинки] Слухи: Realme 5 Pro появился на живых фото / MForum.ru

15.08. [Новинки] Слухи: Realme 5 и Realme 5 Pro получат модуль для макросъемки / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

16.09.2019 14:44 Айсана Тема: iPhone XR не включается
Здравствуйте, у меня айфон XR тупо не включается, не реагирует на зарядку. Не падал ничего с ним не было приобрела 2 мес. назад. Как мне поступить телефон очень дорогой
03.09.2019 15:04 Сэм66 Тема: Черный список и доставка SMS
Если меня заблокировали и при отправке смс приходит отчёт доставлено, значит ли это, что смс получил адресат
30.08.2019 18:12 Dima Fil Тема: Хочу взять себе смартфон VERTEX Impress Fire
идеальный размер и формат экрана, дисплей FullVision, смарт поддерживает систему оплаты Google Pay, OTG, VoLTE, тяжелые карты памяти до128 Гб, аккумулятор 3300 мАч, есть сканер отпечатка да, я бы ...
30.08.2019 18:02 daryademyahina Тема: Помогите выбрать телефон для жены (Страницы: 1 2 3)
Выбрала из-за огроменного экрана VERTEX Impress Cube, при этом смарт не выглядит очень большим, удобно лежит в руке, не тяжелый. Хорошее железо – 8,1 андроид, не тупит, не виснет, качественное видео ...
30.08.2019 17:59 arcadivolodin Тема: Чем хорош Vertex Impress Zeon? Напиши плиз, кто пользовался
Слабо понимаю во всей этой технике. По мне если звонит и хорошо. Сын решил порадовать такой игрушкой, осваиваю. 2 сим карты – очень удобно. Можно еще разговаривать по Вайберу. Пользуюсь навигатором, ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

18.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Lenovo K10 / MForum.ru

18.09. [Новинки] Слухи: Realme X2 с 32 и 64 Мп камерами анонсируют 24 сентября / MForum.ru

17.09. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Nokia 6.2 и Nokia 7.2 / MForum.ru

17.09. [Новинки] Анонсы: Стала известна цена Redmi Note 8 Pro для рынка Европы / MForum.ru

16.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 9 Lite представлен официально / MForum.ru

15.09. [Новинки] Слухи: Redmi 8 Pro получит 48 Мп камеру / MForum.ru

15.09. [Новинки] Анонсы: Realme XT с 64 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

13.09. [Новинки] Слухи: Экран Vivo NEX 3 займет 99,6% площади передней панели / MForum.ru

12.09. [Новинки] Анонсы: Cubot X20 Pro с тройной камерой оценен в $150 / MForum.ru

11.09. [Новинки] Слухи: HarmonyOS станет основой смарт-часов Huawei Watch GT 2 / MForum.ru

11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные спецификации Google Pixel 4 XL / MForum.ru

11.09. [Новинки] Анонсы: iPad 7 – новое поколение самого доступного планшета Apple / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 11 Pro и 11 Pro Max оснастили строенной тыловой камерой / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 11 представлен официально / MForum.ru

09.09. [Новинки] IFA 2019: LG G8X ThinQ – смартфон с тремя экранами / MForum.ru

09.09. [Новинки] IFA 2019: Motorola One Zoom представлен официально / MForum.ru

09.09. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy A30s / MForum.ru

06.09. [Новинки] Анонсы: Nobby возвращает рынку мобильных телефонов красоту и эргономику / MForum.ru

06.09. [Новинки] Анонсы: INOI 2 Lite 2019 – обновленная версия самой популярной модели бренда / MForum.ru

06.09. [Новинки] IFA 2019:Sony Xperia 5 – современные технологии в компактном корпусе / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: