MForum.ru
18.09.2019,
Известно, что 24 сентября состоится анонс смартфона Realme X2. Судя по попавшему в сеть рендеру, Realme X2 будет похож на Realme XT.
Известно о счетверенной тыловой камере, причем в качестве основного сенсора будет использован 64 Мп тыловая камера. Кроме того, производитель подтвердил 32 Мп фронтальную камеру. Остальные подробности пока не раскрываются. Возможно, за Realme X2 скрывается модификация Realme XT на базе чипсета Snapdragon 730G и с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт VOOC Flash Charge.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
15.09. [Новинки] Анонсы: Realme XT с 64 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
27.08. [Новинки] Слухи: Realme XT замечен в сети / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Realme 5 и Realme 5 Pro представлены официально / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Realme 5 Pro появился на живых фото / MForum.ru
15.08. [Новинки] Слухи: Realme 5 и Realme 5 Pro получат модуль для макросъемки / MForum.ru
18.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Lenovo K10 / MForum.ru
18.09. [Новинки] Слухи: Realme X2 с 32 и 64 Мп камерами анонсируют 24 сентября / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Nokia 6.2 и Nokia 7.2 / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Стала известна цена Redmi Note 8 Pro для рынка Европы / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 9 Lite представлен официально / MForum.ru
15.09. [Новинки] Слухи: Redmi 8 Pro получит 48 Мп камеру / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: Realme XT с 64 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
13.09. [Новинки] Слухи: Экран Vivo NEX 3 займет 99,6% площади передней панели / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Cubot X20 Pro с тройной камерой оценен в $150 / MForum.ru
11.09. [Новинки] Слухи: HarmonyOS станет основой смарт-часов Huawei Watch GT 2 / MForum.ru
11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные спецификации Google Pixel 4 XL / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: iPad 7 – новое поколение самого доступного планшета Apple / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 11 Pro и 11 Pro Max оснастили строенной тыловой камерой / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 11 представлен официально / MForum.ru
09.09. [Новинки] IFA 2019: LG G8X ThinQ – смартфон с тремя экранами / MForum.ru
09.09. [Новинки] IFA 2019: Motorola One Zoom представлен официально / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy A30s / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Nobby возвращает рынку мобильных телефонов красоту и эргономику / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: INOI 2 Lite 2019 – обновленная версия самой популярной модели бренда / MForum.ru
06.09. [Новинки] IFA 2019:Sony Xperia 5 – современные технологии в компактном корпусе / MForum.ru