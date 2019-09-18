Слухи: Realme X2 с 32 и 64 Мп камерами анонсируют 24 сентября

18.09.2019, MForum.ru

Известно, что 24 сентября состоится анонс смартфона Realme X2. Судя по попавшему в сеть рендеру, Realme X2 будет похож на Realme XT.

Известно о счетверенной тыловой камере, причем в качестве основного сенсора будет использован 64 Мп тыловая камера. Кроме того, производитель подтвердил 32 Мп фронтальную камеру. Остальные подробности пока не раскрываются. Возможно, за Realme X2 скрывается модификация Realme XT на базе чипсета Snapdragon 730G и с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт VOOC Flash Charge.