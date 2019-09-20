Анонсы: Официально представлен Redmi K20 Pro Exclusive Edition

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Анонсы: Официально представлен Redmi K20 Pro Exclusive Edition

20.09.2019, MForum.ru

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Компания Xiaomi официально представила смартфон Redmi K20 Pro Exclusive Edition. Как несложно догадаться, речь идет об улучшенной версии Redmi K20 Pro.

Анонсы: Официально представлен Redmi K20 Pro Exclusive Edition

Ключевые отличия Redmi K20 Pro Exclusive Edition – использование аппаратной платформы Snapdragon 855+ вместо Snapdragon 855, а также выросшие до 12 и 512 Гб объемы оперативной и встроенной памяти, соответственно. Впрочем, будут и более доступные варианты этой новинки – 8+128 и 8+512 Гб. Остальные спецификации аналогичны оригиналу – 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей, строенная тыловая камера с основным сенсором разрешением 48 Мп, поддержка NFC и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 27 Вт. ОС – Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10. В Поднебесной купить Redmi K20 Pro Exclusive Edition можно за 2699 / 2999 / 3199 юаней за версии 8+128/8+512/12+512 Гб.

Анонсы: Официально представлен Redmi K20 Pro Exclusive Edition

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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