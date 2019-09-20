Анонсы: Официально представлен Redmi K20 Pro Exclusive Edition

MForum.ru
20.09.2019,
Компания Xiaomi официально представила смартфон Redmi K20 Pro Exclusive Edition. Как несложно догадаться, речь идет об улучшенной версии Redmi K20 Pro.
Ключевые отличия Redmi K20 Pro Exclusive Edition – использование аппаратной платформы Snapdragon 855+ вместо Snapdragon 855, а также выросшие до 12 и 512 Гб объемы оперативной и встроенной памяти, соответственно. Впрочем, будут и более доступные варианты этой новинки – 8+128 и 8+512 Гб. Остальные спецификации аналогичны оригиналу – 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей, строенная тыловая камера с основным сенсором разрешением 48 Мп, поддержка NFC и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 27 Вт. ОС – Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10. В Поднебесной купить Redmi K20 Pro Exclusive Edition можно за 2699 / 2999 / 3199 юаней за версии 8+128/8+512/12+512 Гб.
© Антон Печеровый,
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