Анонсы: Redmi 8A представлен официально

MForum.ru
25.09.2019,
Компания Xiaomi официально представила смартфон Redmi 8A. Как несложно догадаться по названию, новинка нацелена в бюджетный ценовой сегмент. Однако это не помешало оснастить Redmi 8A 12 Мп камерой с сенсором Sony IMX363 и батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Нельзя не отметить и наличие влагоотталкивающего покрытия p2i.
Диагональ экрана Redmi 8A составляет 6,22 дюйма при разрешении HD+, для защиты экрана используется Gorilla Glass 5. Внутри новинки нашлось место для чипсета Snapdragon 439 дополненного 2/3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами памяти объемом до 512 Гб, а также 8 Мп фронтальной камере. ОС – Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10. Выпускаться Redmi 8A будет в черном, синем и красном цветах. На индийском рынке новинка появится уже 29 сентября по цене 6499 и 6999 индийских рупий за версии с 2 и 3 Гб ОЗУ, соответственно.
© Антон Печеровый,
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