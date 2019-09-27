Анонсы: OnePlus 7T представлен официально

27.09.2019, MForum.ru

Компания OnePlus анонсировала смартфон OnePlus 7T, представляющий собой актуализированную версию OnePlus 7. «Сердцем» новинка стал чипсет Snapdragon 855+, 6,55-дюймовый FluidAMOLED дисплей разрешением 2400 х 1080 точек может обновляться с частотой 90 Гц, а 128 или 256 Гб встроенной памяти выполнены по стандарту UFS 3.0.

В каплевидном вырезе экрана OnePlus 7T размещена 16 Мп камера, а на задней панели – строенный модуль. Основной сенсор Sony IMX586 имеет разрешение 48 Мп, в качестве вспомогательных датчиков выступают: 16 Мп с широкоугольным объективом и 12 Мп с телефото оптикой. Объем ОЗУ – 8 Гб. Емкость аккумулятора составляет 3800 мАч с поддержкой быстрой зарядки WARP Charge 30T. Также отметим стереодинамики с поддержкой звука Dolby Atmos.

ОС – Android 10 с оболочкой Oxygen OS 10.0, что делает OnePlus 7T первым смартфоном с предустановленным Android 10 и сервисами Google. Выпускаться OnePlus 7T будет в сером и синем цветах. Стоимость новинки составит 37 999 / 39 999 индийских рупий за версии со 128 или 256 Гб встроенной памяти. Международный релиз OnePlus 7T намечен на 10 октября.